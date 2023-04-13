Эль Фаннинг и тортик с криптобиотами: Актрису поздравили с днем рождения во время съемок Death Stranding 2

Гейм-дизайнер Хидео Кодзима поделился на этой неделе рядом новых изображений, которые рассказывают о продолжающихся съемках Death Stranding 2. После длительного периода спекуляций, утечек и слухов Кодзима и его компания Kojima Productions объявили в конце 2022 года, что Death Stranding 2 наконец-то находится в разработке. И хотя о предстоящем проекте до сих пор известно очень мало, это не помешало Кодзиме дать поклонникам хоть немного представления о процессе производства.
На этой неделе на личных страницах Кодзимы в социальных сетях сценарист и режиссер Death Stranding 2 опубликовал новые фотографии себя с актерами игры и сцены захвата движений (кажется, в Лос-Анджелесе), на которой снимается Death Stranding 2.
Так же Кодзима опубликовал несколько кадров с актрисой Эль Фаннинг и розовым тортом, украшенным фигурками в виде криптобиотов. Герои Death Stranding едят этих жучков, чтобы восполнить силы.
9 апреля актрисе исполнилось 25 лет, и, судя по всему, она отметила праздник в компании коллег прямо во время съемок новых сцен.
Дата выхода Death Stranding 2 неизвестна.
Тортик прикольный. Надеюсь, персонаж Эль в игре будет интересным.
Не покидает ощущение что Эль Фаннинг это Лу (Луиза). Даже не зная сюжет все больше кажется что это так.
Ты не одинок)
Не раз говорили, что персонаж Эль будет играть ключевую роль, а кто более ключевой персонаж, чем Лу?
Когда мы дарили шефу тортик с атрибутикой футбольного клуба Барселоны, у него было такое же выражение лица :)
Шеф болеет за Мадрид?)
Не, а шеф вовсе РПЛ смотрит и болеет за Спартак)
о у меня тоже 9 апреля днюха
Такие ноги жирные
Милая сучка