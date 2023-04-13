Death Stranding 2
7.5 160 оценок

Эль Фаннинг и тортик с криптобиотами: Актрису поздравили с днем рождения во время съемок Death Stranding 2

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butcher69
Новости

Гейм-дизайнер Хидео Кодзима поделился на этой неделе рядом новых изображений, которые рассказывают о продолжающихся съемках Death Stranding 2. После длительного периода спекуляций, утечек и слухов Кодзима и его компания Kojima Productions объявили в конце 2022 года, что Death Stranding 2 наконец-то находится в разработке. И хотя о предстоящем проекте до сих пор известно очень мало, это не помешало Кодзиме дать поклонникам хоть немного представления о процессе производства.

На этой неделе на личных страницах Кодзимы в социальных сетях сценарист и режиссер Death Stranding 2 опубликовал новые фотографии себя с актерами игры и сцены захвата движений (кажется, в Лос-Анджелесе), на которой снимается Death Stranding 2.

Так же Кодзима опубликовал несколько кадров с актрисой Эль Фаннинг и розовым тортом, украшенным фигурками в виде криптобиотов. Герои Death Stranding едят этих жучков, чтобы восполнить силы.

9 апреля актрисе исполнилось 25 лет, и, судя по всему, она отметила праздник в компании коллег прямо во время съемок новых сцен.

Дата выхода Death Stranding 2 неизвестна.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Олег Дудин

Тортик прикольный. Надеюсь, персонаж Эль в игре будет интересным.

6
ImUndecovahBruh

Не покидает ощущение что Эль Фаннинг это Лу (Луиза). Даже не зная сюжет все больше кажется что это так.

4
kolya3500

Ты не одинок)
Не раз говорили, что персонаж Эль будет играть ключевую роль, а кто более ключевой персонаж, чем Лу?

1
Shifter26

Когда мы дарили шефу тортик с атрибутикой футбольного клуба Барселоны, у него было такое же выражение лица :)

3
Dead_s_benzopiloy

Шеф болеет за Мадрид?)

1
Razox Dead_s_benzopiloy

Не, а шеф вовсе РПЛ смотрит и болеет за Спартак)

0
EllieWilliams

о у меня тоже 9 апреля днюха

0
Лицо со шрамом

Такие ноги жирные

0
ПетроНепетро
Кодзима опубликовал несколько кадров с актрисой Эль Фаннинг и розовым тортом, украшенным фигурками в виде криптобиотов. Герои Death Stranding едят этих жучков, чтобы восполнить силы..... 9 апреля актрисе исполнилось 25 лет, и, судя по всему, она отметила праздник в компании коллег прямо во время съемок новых сцен....
Спойлер
Дата выхода Death Stranding 2 неизвестна....
Спойлер
-3
ВАТРИОТ

Милая сучка

-15