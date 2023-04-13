Эль Фаннинг и тортик с криптобиотами: Актрису поздравили с днем рождения во время съемок Death Stranding 2 ©

Гейм-дизайнер Хидео Кодзима поделился на этой неделе рядом новых изображений, которые рассказывают о продолжающихся съемках Death Stranding 2. После длительного периода спекуляций, утечек и слухов Кодзима и его компания Kojima Productions объявили в конце 2022 года, что Death Stranding 2 наконец-то находится в разработке. И хотя о предстоящем проекте до сих пор известно очень мало, это не помешало Кодзиме дать поклонникам хоть немного представления о процессе производства.

На этой неделе на личных страницах Кодзимы в социальных сетях сценарист и режиссер Death Stranding 2 опубликовал новые фотографии себя с актерами игры и сцены захвата движений (кажется, в Лос-Анджелесе), на которой снимается Death Stranding 2.

Так же Кодзима опубликовал несколько кадров с актрисой Эль Фаннинг и розовым тортом, украшенным фигурками в виде криптобиотов. Герои Death Stranding едят этих жучков, чтобы восполнить силы.

9 апреля актрисе исполнилось 25 лет, и, судя по всему, она отметила праздник в компании коллег прямо во время съемок новых сцен.

Дата выхода Death Stranding 2 неизвестна.