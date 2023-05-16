Эль Фаннинг: "Все говорят, что Death Stranding 2 - это самая крутая вещь, в которой я когда-либо снималась" ©

Death Stranding 2 остается довольно неизвестной величиной. Но если первая игра нас чему-то научила, то она будет очень странной, визуальным и стилистическим произведением, и есть все шансы, что она окажется очень хорошей.

В интервью Эль Фаннинг, которая изображает загадочного, но явно ключевого персонажа в сиквеле Death Stranding, рассказала о своем опыте работы на съемочной площадке игры. Актриса уже имела некоторое знакомство с захватом движения, но съемки для видеоигры стали для нее новым вызовом (в том числе, когда Кодзима попросил ее заплакать по команде).

Фаннинг свободно признается, что она не геймер, но с нетерпением ждет выхода игры (Кодзима даже прислал ей "PS3". И да, она она перепутала PS3 с PS5). Она также считает, что уровень ажиотажа и шумихи, вызванный игрой, является для нее чем-то новым, а огромное количество комментариев и спекуляций вокруг проекта ее удивляет.