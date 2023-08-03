Хидео Кодзима думает над новыми способами использовать музыку в Death Stranding 2 ©

При всех своих взлетах и падениях Death Stranding от Kojima Productions остается уникальной игрой, особенно если учесть, что спустя почти четыре года после ее выхода поклонники открывают для себя что-то новое. Это делает ожидание Death Stranding 2 гораздо более ощутимым, однако нам по-прежнему не хватает информации.

Хотя режиссер Хидео Кодзима так и не рассказал о том, чего стоит ожидать от сюжета игры, он продолжает предоставлять новые сведения. В беседе с японским развлекательным сайтом Natalie (перевод DeepL) Кодзима рассказал о том, как в первой игре подавалась музыка.

Музыка звучала после проверки сюжетных флагов и игрового статуса, поэтому даже если вы уже однажды проходили по улице, вы можете почувствовать другую атмосферу. Это как в кино, где музыка звучит во время катсцен, но во время игры музыка начинает играть внезапно, а камера быстро отъезжает назад. Если камера отъезжает слишком далеко назад, то меняется перспектива и становится трудно играть в игру, поэтому мы обычно так не делаем, но нам удалось добиться этого, сохранив баланс с кинематографическим эффектом. Я хотел привнести в игру то, чего раньше не было ни в играх, ни в фильмах.

Затем он сообщил, что команда придумала "что-то еще более интересное" и думает "сделать что-то новое в сиквеле".

Death Stranding 2 находится в разработке для PlayStation 5, дата выхода пока официально не объявлена. Однако в профиле ArtStation Фрэнка Алиберти (Frank Aliberti), старшего художника PlayStation Studios Visual Arts, указано, что игра выйдет в 2024 году.