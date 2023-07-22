Хидео Кодзима намекает в своем Твиттере анонсом связанным с Death Stranding

Создатель Death Stranding Хидео Кодзима, кажется, дразнит в своем аккаунте в Твиттере каким-то анонсом, который связан с Death Stranding, что может быть связано либо с Death Stranding 2, либо с грядущей экранизацией Death Stranding.

В твите, опубликованном прошлой ночью, Кодзима поделился несколькими фотографиями того, что похоже на сцену захвата движения (мокап), на которой актер перемещается вокруг нескольких больших валунов. Сцена окружена чем-то, похожим на огромную светодиодную стену, похожую на ту, что использовалась в фильме «Мандалорец», за исключением того, что фон явно напоминает Death Stranding. На нем мы видим заснеженные горы, несколько БТ вдалеке, небольшой кемпинг с несколькими палатками и совершенно неизвестную новую фигуру, вырисовывающуюся с левой стороны, которая может быть чем угодно: новым врагом, новым союзником, новым боссом, странным мехом...

До сих пор мы очень мало знаем о Death Stranding 2, который был официально представлен на The Game Awards 2022 с взглядом на Фреджайл и постаревшего Сэма Бриджеса. В то время Кодзима заявил, что после пандемии COVID-19 переписал весь сценарий игры с нуля.

Будем надеяться, что некоторые зоркие сыщики смогут узнать больше подробностей о том, что загадка, связанная с Death Stranding, происходит на этих фотографиях… или нам просто придется продолжать ждать, пока Кодзима продолжит поддразнивание.