Хидео Кодзима опубликовал новые фотографии с процесса работы над Death Stranding 2 ©

Хидео Кодзима пока не раскрыл темы и сюжета следующей игры, оставив поклонников строить догадки о Death Stranding 2. Однако, несмотря на то, что из столь скудной информации трудно составить представление о предстоящем сюжете, похоже, что он примет еще более мрачный оборот, чем в оригинале, поскольку игрокам придется задуматься о том, было ли подключение к Хиральной сети правильным шагом.

Об игре мы знаем очень мало, но её производство движется полным ходом и Кодзима периодически публикует закулисные фотографии с процесса работы над Death Stranding 2. В этот раз снимки демонстрируют композитора Людвига Форсселла и актеров в цветочных костюмах для захвата движений. Так же, Аяко Тэрасима показала фотографию на которой можно увидеть самого гения и актера Нормана Ридуса.