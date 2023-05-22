Хидео Кодзима поделился новой информацией о разработке Death Stranding 2 в преддверии PlayStation Showcase 24 мая ©

После официального объявления о мероприятии быстро появились гипотезы о возможном присутствии Death Stranding 2 на PlayStation Showcase в среду, 24 мая. Сам Хидео Кодзима способствовал усилению слухов, начав распространять интересную информацию о творческом процессе, связанном с созданием Death Stranding 2.

Таким образом, мы узнали, что разработка игры требует значительных организационных усилий. Процессы сканирования лиц и тел актеров, — говорит Кодзима, — время от времени производились в США и Европе, а съемки проводились в специальной студии, расположенной в Лос-Анджелесе. Сеансы ADR также проводились между двумя берегами Атлантики, но индивидуально, в соответствии с обязательствами каждого участника проекта. Наконец, сеансы озвучивания Death Stranding 2 на японском языке проходили в студии Kojima Productions в Токио.

Ощущение такое, что разработка Death Stranding 2 идет полным ходом. Поэтому нельзя исключать, что эксклюзив для PS5 может появиться на сцене PlayStation Showcase в среду, 24 мая, или на фестивале Summer Game Fest, организованном Джеффом Кейли.