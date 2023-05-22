Death Stranding 2 TBA
7.5 167 оценок

Хидео Кодзима поделился новой информацией о разработке Death Stranding 2 в преддверии PlayStation Showcase 24 мая

©
monk70
Новости

После официального объявления о мероприятии быстро появились гипотезы о возможном присутствии Death Stranding 2 на PlayStation Showcase в среду, 24 мая. Сам Хидео Кодзима способствовал усилению слухов, начав распространять интересную информацию о творческом процессе, связанном с созданием Death Stranding 2.

Таким образом, мы узнали, что разработка игры требует значительных организационных усилий. Процессы сканирования лиц и тел актеров, — говорит Кодзима, — время от времени производились в США и Европе, а съемки проводились в специальной студии, расположенной в Лос-Анджелесе. Сеансы ADR также проводились между двумя берегами Атлантики, но индивидуально, в соответствии с обязательствами каждого участника проекта. Наконец, сеансы озвучивания Death Stranding 2 на японском языке проходили в студии Kojima Productions в Токио.

Ощущение такое, что разработка Death Stranding 2 идет полным ходом. Поэтому нельзя исключать, что эксклюзив для PS5 может появиться на сцене PlayStation Showcase в среду, 24 мая, или на фестивале Summer Game Fest, организованном Джеффом Кейли.

Мероприятия
10
2
Последние посты по игре Death Stranding 2
Новый ролик Death Stranding 2? Kojima Production посетили представители Sony в преддверии PlayStation Showcase
Новый ролик Death Stranding 2? Kojima Production посетили представители Sony в преддверии PlayStation Showcase
Эль Фаннинг: "Все говорят, что Death Stranding 2 - это самая крутая вещь, в которой я когда-либо снималась"
Эль Фаннинг: "Все говорят, что Death Stranding 2 - это самая крутая вещь, в которой я когда-либо снималась"
Кодзима и актеры: новые фото со съемок Death Stranding 2
Кодзима и актеры: новые фото со съемок Death Stranding 2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Аристов--Черный

После Sex Stranding ему стоило бы поставить разработку на паузу и пересмотреть свои концепции. Срущий и ссущий Ридус, это конечно супер, но хочется немного другого;)

-3
SubaruBrzDream

то есть это все что ты смог отметить в этой игре? Сочувствую.

1