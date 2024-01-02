Хидео Кодзима поделился новостями разработки Death Stranding 2

Хидео Кодзима предоставил обновленную информацию о разработке Death Stranding 2, новой части серии с Норманом Ридусом, которая выйдет на ПК и PS5, но пока без официального периода выпуска.

«Это будет год одновременного производства: и DS2, и OD находятся в разработке», — написал Кодзима. «В Death Stranding 2 все еще отсутствуют некоторые автоматические диалоги, поэтому мы скоро начнем запись с японскими актерами озвучки».



«Я хотел бы сосредоточиться на создании игр, поэтому хотел бы ограничить деловые поездки, но это будет невозможно, потому что мне придется снимать эпизоды OD, сотрудничать с «Мстителями» (так он называл своих творческих партнеров, в том числе режиссера Джордана Пила), превращая Death Stranding в фильм и работая над другими видеопроектами».

Год, который только начался, будет весьма напряженным для Хидео Кодзимы, задействованного, как видно, в различных проектах. Еще неизвестно, увидит ли свет какой-либо его проект в 2024 году.