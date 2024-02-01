Хидэо Кодзима показал загадочный, но очень зрелищный геймплей Death Stranding 2

Теории и предположения геймеров все-таки подтвердились. Именитый геймдизайнер Хидэо Кодзима в рамках State of Play представил новую демонстрацию Death Stranding 2. Новый ролик на протяжении почти 10 минут показывает несколько странных сюжетных кат-сцен из игры, а затем резко переходит к демонстрации игрового процесса. Судя по опубликованному ролику, в сиквеле Death Stranding игроков ждут еще более удивительные локации, сложные ландшафты и красивые пейзажи.
Ролик вновь вызывает больше вопросов, чем предоставляет ответов, но в большей степени он выглядит впечатляющим. Сражение робота с катаной против персонажа с бас-гитарой говорит само за себя. Последняя демонстрация Death Stranding 2 подтвердила возвращение хорошо знакомого персонажа, внешность и голос которого подарил Трой Бейкер. Также была показана героиня, которую исполняет актриса Эль Фэннинг, вместе с другими персонажами.
Как ожидается, сюжет Death Stranding 2 продолжит историю Сэма Портера Бриджеса, которого играет Норман Ридус. Главному герою вновь предстоит отправиться в большое путешествие и сыграть важную роль в восстановлении человечества. Теперь игра называется Death Stranding 2 On The Beach, и она обещает выйти на ПК и PS5 в 2025 году.
новый трейлер - отвал башки! по любому одна из самых ожидаемых игр
Невероятный трейлер, правда жалко, что придется ждать аж до 2025 года :(
Очень интригующе ,прям жду♥
Геймплей тот же самый , что там делать до 2025? Могли уже выпустить , кажима как обычно делает прогрев , а фанатики и рады
они любят кушать какафки патамуфто это ыыыы Сам ГЕЙний сделал
Отдает местами вайбом Метал Гир, походу Кодзима свои идеи будет в этой вселенной теперь реализовывать. Ждем!
Это к чему ?
как же людишкам заходит фапать на child и местного трапа.
На данный момент - 2024 просто голый. Bloodlines 2 - кал. State of Play - кал (кроме Кодзимы). Итого, надежда только на Ждалкер 2 (как ни странно) и Outlaws. Всё
А действительно годная ближайшая игра - Death Stranding 2 в 2025
кал
выплюнь
от тебя пахнет помойкой перестань фанатеть от cala (Death GOVNODING)
Есть другие варианты? Остальное - ещё больший кал. Если взять твою шкалу
люто плюсую death stranding это такая пар*ша
когда хидео работал на конами они хотя бы ограничевали полет его наркоманской фантазии и заставляли делать игры а не бред сумашедшего
после того как создал свою студию он ушел в разнос
таких людей как Хидео надо всегда ограничевать
драгонс догма 2,вот тебе норм варик не лютого калоEDA.