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Death Stranding 2 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.6 202 оценки

Хидэо Кодзима показал загадочный, но очень зрелищный геймплей Death Stranding 2

Gutsz
Новости

Теории и предположения геймеров все-таки подтвердились. Именитый геймдизайнер Хидэо Кодзима в рамках State of Play представил новую демонстрацию Death Stranding 2. Новый ролик на протяжении почти 10 минут показывает несколько странных сюжетных кат-сцен из игры, а затем резко переходит к демонстрации игрового процесса. Судя по опубликованному ролику, в сиквеле Death Stranding игроков ждут еще более удивительные локации, сложные ландшафты и красивые пейзажи.

Ролик вновь вызывает больше вопросов, чем предоставляет ответов, но в большей степени он выглядит впечатляющим. Сражение робота с катаной против персонажа с бас-гитарой говорит само за себя. Последняя демонстрация Death Stranding 2 подтвердила возвращение хорошо знакомого персонажа, внешность и голос которого подарил Трой Бейкер. Также была показана героиня, которую исполняет актриса Эль Фэннинг, вместе с другими персонажами.

Как ожидается, сюжет Death Stranding 2 продолжит историю Сэма Портера Бриджеса, которого играет Норман Ридус. Главному герою вновь предстоит отправиться в большое путешествие и сыграть важную роль в восстановлении человечества. Теперь игра называется Death Stranding 2 On The Beach, и она обещает выйти на ПК и PS5 в 2025 году.

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Сyberpunk

новый трейлер - отвал башки! по любому одна из самых ожидаемых игр

3
Джоэл Миллер

Невероятный трейлер, правда жалко, что придется ждать аж до 2025 года :(

-2
SubaruBrzDream

Очень интригующе ,прям жду♥

-2
Мур Мур lamour

Геймплей тот же самый , что там делать до 2025? Могли уже выпустить , кажима как обычно делает прогрев , а фанатики и рады

-2
Good1e

они любят кушать какафки патамуфто это ыыыы Сам ГЕЙний сделал

0
OnlyWatch

Отдает местами вайбом Метал Гир, походу Кодзима свои идеи будет в этой вселенной теперь реализовывать. Ждем!

-3
Vetrjak
-3
Мур Мур lamour

Это к чему ?

0
Good1e

как же людишкам заходит фапать на child и местного трапа.

-3
Same Garrison

На данный момент - 2024 просто голый. Bloodlines 2 - кал. State of Play - кал (кроме Кодзимы). Итого, надежда только на Ждалкер 2 (как ни странно) и Outlaws. Всё

А действительно годная ближайшая игра - Death Stranding 2 в 2025

-4
Good1e

кал

-9
kedmaker

выплюнь

4
Good1e kedmaker

от тебя пахнет помойкой перестань фанатеть от cala (Death GOVNODING)

-6
Same Garrison Good1e

Есть другие варианты? Остальное - ещё больший кал. Если взять твою шкалу

-1
qento

люто плюсую death stranding это такая пар*ша
когда хидео работал на конами они хотя бы ограничевали полет его наркоманской фантазии и заставляли делать игры а не бред сумашедшего
после того как создал свою студию он ушел в разнос
таких людей как Хидео надо всегда ограничевать

2
Good1e Same Garrison

драгонс догма 2,вот тебе норм варик не лютого калоEDA.

-2