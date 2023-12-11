Хидео Кодзима встретился с Мадсом Миккельсеном, намекая на его участие в Death Stranding 2

Ожидаемая демонстрация Death Stranding 2 на The Game Awards, несмотря на все слухи и теории, так и не состоялась. Однако геймдизайнер игры Хидео Кодзима продолжает дразнить фанатов. Разработчик поделился в социальных сетях свежими фотографиями со студии, которую недавно посетили мировые звезды киноиндустрии, среди которых был и сам Мадс Миккельсен. Актер уже играл одного из ключевых персонажей в Death Stranding, и теперь может вернуться для сиквела или принять участие в создании новой игры — хорроре OD.

Хидео Кодзима не стал раскрывать цели визита Мадса Миккельсена в главный офис студии Kojima Productions. Геймдизайнер отметил, что был рад увидеть актера и благодарен ему за персональный автограф на стене почета, которая занимает особое место в студии. Он надеется на плодотворное сотрудничество в будущем, намекая на участие Миккельсена в текущих игровых проектах. Как известно, Kojima Productions официально в настоящее время работает над Death Stranding 2 и OD. Актер имеет все шансы появиться в одной из этих игр или даже сразу в обеих.

Вместе с Миккельсеном офис Кодзимы также посетила звезда сериала "Эйфория" Хантер Шафер. Возможно, во время ее визита также велись переговоры об участии актрисы в играх Kojima Productions, но это лишь теории пользователей.

Напомним, на The Game Awards 2023 Хидео Кодзима представил свою новую игру — необычный хоррор OD, который создается вместе с режиссером Джорданом Пилом.