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Death Stranding 2 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.6 196 оценок

Инсайдер: Хидео Кодзима уже скоро покажет Death Stranding 2 и раскроет полное название игры

Gutsz
Новости

Хидео Кодзима вместе со своей командой уже несколько лет активно работает над интригующим продолжением Death Stranding 2. Сиквел был официально анонсирован еще в декабре 2022 года на церемонии The Game Awards, однако с тех пор о проекте фактически не поступало новостей. Сегодня в сети появилась свежая информация, которая впервые раскрывает полное название игры и дату её следующей демонстрации. Death Stranding 2 могут показать уже очень скоро на специальной трансляции от Sony.

Новыми подробностями об ожидаемой игре Хидео Кодзимы поделился авторитетный инсайдер billbil_kun, который зарекомендовал себя правдивыми утечками раздач в Epic Games Store. Согласно его данным, официальная демонстрация Death Stranding 2 должна пройти в течение двух недель и точно до конца февраля. Показ игры планируют провести в рамках State of Play, где также будет объявлено полное название сиквела.

Внимательные пользователи уже нашли доказательства этому на странице личного помощника Хидео Кодзимы. На одной из его последних фотографий засветился процесс монтажа некоего ролика. Но самое интересное — там можно прочитать (очень приблизительно) название видео, которое он редактирует, а выглядит оно примерно следующим образом: "State_of_Play_XXXX_trailer_DS2".

Как утверждает инсайдер, игра получит подзаголовок Death Stranding 2 - On The Beach. Это название говорит о том, что сюжет продолжения, или хотя бы его большая часть, будет происходить в основном на море.

Death Stranding 2 создается для PlayStation 5 и ПК.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Сyberpunk
Это название говорит о том, что сюжет продолжения будет происходить в основном на море

на каком море? автор ты в игру то саму играл? на море! ппц. речь идет про "берег"! On The Beach в контексте игры можно перевести, как "на берегу" и в самой игре это так называемый альтернативный мир (загробный мир). кто тебя вообще пустил сюда новости публиковать?

3
r23dom

Hideo Kojima: Death Stranding 2 from Hideo Kojima

0
answerx32

Shut up and take my money

0
DОC

Жду!

-1
TheDenStark

Ждем годноту

-2
SULIK 712

еееее ждемс

-3
A E

спину испортит

-3
FireLion1993

Жду!

-3