Инсайдер: Хидео Кодзима уже скоро покажет Death Stranding 2 и раскроет полное название игры

Хидео Кодзима вместе со своей командой уже несколько лет активно работает над интригующим продолжением Death Stranding 2. Сиквел был официально анонсирован еще в декабре 2022 года на церемонии The Game Awards, однако с тех пор о проекте фактически не поступало новостей. Сегодня в сети появилась свежая информация, которая впервые раскрывает полное название игры и дату её следующей демонстрации. Death Stranding 2 могут показать уже очень скоро на специальной трансляции от Sony.

Новыми подробностями об ожидаемой игре Хидео Кодзимы поделился авторитетный инсайдер billbil_kun, который зарекомендовал себя правдивыми утечками раздач в Epic Games Store. Согласно его данным, официальная демонстрация Death Stranding 2 должна пройти в течение двух недель и точно до конца февраля. Показ игры планируют провести в рамках State of Play, где также будет объявлено полное название сиквела.

Внимательные пользователи уже нашли доказательства этому на странице личного помощника Хидео Кодзимы. На одной из его последних фотографий засветился процесс монтажа некоего ролика. Но самое интересное — там можно прочитать (очень приблизительно) название видео, которое он редактирует, а выглядит оно примерно следующим образом: "State_of_Play_XXXX_trailer_DS2".

Как утверждает инсайдер, игра получит подзаголовок Death Stranding 2 - On The Beach. Это название говорит о том, что сюжет продолжения, или хотя бы его большая часть, будет происходить в основном на море.

Death Stranding 2 создается для PlayStation 5 и ПК.