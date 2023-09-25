Инсайдер раскрыл примерную дату выхода Death Stranding 2 ©

Сиквел неординарного приключенческого экшена Death Stranding от Хидэо Кодзимы был анонсирован ещё в прошлом году, однако нам по-прежнему остаётся неизвестна его дата релиза. Один из авторитетных инсайдеров под ником thetipsterVG решил пролить свет на игру и назвать примерную дату выхода проекта. Отправиться в новое приключение игроки смогут во второй половине 2024 года.

Согласно данным автора утечек, студия Kojima Productions завершила основную часть работы над продолжением Death Stranding. На днях команда успешно отсняла последние сцены с захватом движений, и теперь разработчики сосредоточатся на финальном этапе производства. Если задержек и пересъёмок не произойдет, Death Stranding 2 должна выйти в релиз в третьем квартале следующего года.

Как отметил инсайдер, свежие новости по игре появятся до конца этого года. В декабре в рамках The Game Awards будет представлен новый кинематографичный трейлер Death Stranding 2, который будет посвящён океану или "водному миру" игры. Тогда же разработчики могут анонсировать предполагаемую дату релиза на ПК и PlayStation 5.