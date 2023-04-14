Кодзима и актеры: новые фото со съемок Death Stranding 2

Хидео Кодзима опубликовал несколько новых фотографий со съемок Death Stranding 2. На снимках можно увидеть гейм-дизайнера и актеров, погруженных в работу.

Среди артистов на фото засветились Норман Ридус, Леа Сейду и Трой Бейкер — все они играли главные роли в первой игре. К некоторым снимкам Кодзима добавил подпись, что работа продвигается успешно.

Это уже третий набор фотографий, который публикует Кодзима. На предыдущих снимках можно было увидеть разработчиков и актрису Эль Фаннинг, которая отпраздновала День Рождения на съемочной площадке.

Дата выхода Death Stranding 2 неизвестна.