Ма Дон-сок снова посетил студию Кодзимы, возможно, он появится в Death Stranding 2 ©

Известный игровой продюсер Хидео Кодзима опубликовал сегодня в своем микроблоге в Twitter новую фотографию с известным корейским актером Ма Дон-сок ("Криминальный город", "Поезд в Пусан", "Вечные"). Прежде чем его оцифровали в отдельной комнате, корейская звезда боевиков сфотографировалась с Кодзимой на фоне талисмана Kojima Productions - скульптуры Люденса.

Ранее Кодзима уже заявлял, что в Death Stranding 2 появится "довольно много" новых персонажей. Помимо Ма Дон Сока, в июне этого года студию Kojima посетил голливудский актер Николас Кейдж, который, возможно, также сыграет одну из гостевых ролей.

Среди официальных участников Death Stranding 2 заявлены: Норман Ридус, Леа Сейду, Эль Фаннинг, Кунашири, Трой Бейкер Производство Death Stranding 2 ведется одновременно в Японии, США и Европе: 3D-сканирование осуществляется в США и Европе, захват движения - в Лос-Анджелесе.

В начале этого года Хидео Кодзима уже публиковал их совместную фотографию, и пользователи в сети предположили, что Ма Дон-сок может появиться в новом проекте Хидео Кодзимы Death Stranding 2.