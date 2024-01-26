Норман Ридус косвенно подтвердил предполагаемый подзаголовок Death Stranding 2

Актер Норман Ридус подлил масла в огонь спекуляций по поводу подзаголовка Death Stranding 2, косвенно подтвердив циркулирующий в последние дни слух о том, что игра будет называться Death Stranding 2: On The Beach.

Как вы уже знаете, в Death Stranding Ридус играет главного героя, Сэма Бриджеса, роль которого он исполнит и в сиквеле. Актер опубликовал в социальных сетях пост с роликом из первой части, где произносятся слова: "Я буду ждать тебя на берегу".

Естественно, многие игроки обратили внимание на этот выбор слов. Ридус ничего не стал добавлять по этому поводу.

Конечно, справедливости ради стоит отметить, что это всего лишь предположения и ничего определённого пока нет. Конечно, выход такого ролика в этот момент заставляет задуматься, но за ним может стоять и что-то другое, не обязательно Death Stranding 2: On The Beach.

Факт остаётся фактом: Death Stranding 2 - это игра в процессе разработки, а значит, рано или поздно будет анонсирован окончательный вариант названия, с которым мы сможем найти её в магазинах, виртуальных и других, в качестве консольного эксклюзива для PS5.