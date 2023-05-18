Death Stranding 2 TBA
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Новый ролик Death Stranding 2? Kojima Production посетили представители Sony в преддверии PlayStation Showcase

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butcher69
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Кодзима через свой аккаунт в Twitter поделился различными фотографиями, связанными с Kojima Production, его командой. Среди последних — фотографии, на которых изображены различные команды Sony Interactive Entertainment, посещающие Kojima Production. Тот факт, что команда работает над консольным эксклюзивом Death Stranding 2 и что в ближайшее время официально состоится PlayStation Showcase, заставляет предположить, что это не просто визит вежливости.

Точнее, Кодзима утверждает, что XDEV, маркетинговая команда Sony Interactive Entertainment и команда BD из PlayStation Studios посетили Kojima Production.

Самый простой вывод из всего этого - Death Stranding 2 является одной из игр, которые Sony планирует показать на PlayStation Showcase, и что ее команды готовят презентацию вместе с Kojima Production. Конечно, пока это только предположение, но оно не кажется невероятным.

Пока невозможно сказать ничего больше, но помните, что Death Stranding была представлена в декабре 2022 года, и с тех пор об игре ничего не было показано. Вторая презентация, возможно даже с фрагментом геймплея, вполне возможна после стольких месяцев.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Сyberpunk
это не просто визит вежливости

Кодзима вызвал их к себе в офис, чтобы лично отдать флешку с новым Трейлером DS2, чтобы никаких утечек не было, как это обычно бывает у других студий до презентации )))

4
SubaruBrzDream

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