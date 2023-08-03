Пандемия вынудила Хидео Кодзиму переписать сценарий Death Stranding 2 ©

Анонсированная в конце прошлого года на Game Awards 2022, Death Stranding 2 продолжает тихонько сидеть в стороне, умудряясь пропускать даже период крупных летних событий. К счастью, Хидео Кодзима время от времени делится крупицами информации.

В рамках интервью, данного японскому развлекательному сайту Natalie, Кодзима рассказал о предыстории и повторил некоторые концепции Death Stranding 2, которые в настоящее время разрабатываются в его студии исключительно для PlayStation 5. Гейм-дизайнер подтвердил, что написал сюжет игры до начала пандемии. Первая часть, как мы помним, была выпущен на PS4 в ноябре 2019 года, поэтому у Кодзимы было несколько месяцев, чтобы полностью посвятить себя истории Death Stranding 2, которую он, вероятно, уже по большей части имел в виду.

Даже если работа над сценарием была завершена до пандемии, последняя имела важные последствия для генезиса Death Stranding 2. Судя по всему, Кодзима чувствовал себя обязанным переписать некоторые части истории после того, как испытал определенные проблемы с кожей. Не зная событий игры, невозможно попытаться выдвинуть гипотезу о степени и типе внесенных изменений, но мы уверены, что это станет предметом обсуждения после официального релиза.

Кодзима также заверил, что в Death Stranding 2 он продолжит исследовать концепцию «связи». В связи с этим он сказал, что во второй части больше внимания будет уделяться реальным связям («Люди должны выйти во внешний мир и двигаться вперед») и изменится концепция Стрэнда («Нам нужно было соединяться?»). В конце он повторил то, что уже было сказано ранее, а именно, что фильм по Death Stranding будет «полностью отличаться» от игры. Фильм, напомним, продюсирует Hammerstone Studios и видит Кодзиму исполнительным продюсером, а не режиссером.