Появляется все больше намеков на новый трейлер Death Stranding 2 на церемонии The Game Awards

Death Stranding 2 была официально анонсирована на церемонии The Game Awards в декабре прошлого года, и похоже, что игра с открытым миром готовится к возвращению на сцену в этом году.

Хидео Кодзима недавно опубликовал твит, который, похоже, свидетельствует о том, что он находится в процессе редактирования нового трейлера, что является его многолетней привычкой, и хотя само время появления твита — за две недели до церемонии The Game Awards - уже достаточно для предположений о готовящемся трейлере, есть и другие доказательства, указывающие на такую возможность.

Официальный аккаунт The Game Awards ответил на твит Кодзимы старым добрым эмодзи с "googly eyes", что, учитывая любовь Кодзимы к демонстрации новых трейлеров на мероприятиях ведущего и продюсера The Game Awards Джеффа Кили (Geoff Keighley), вызывает еще больше сомнений. Ответ The Game Awards на твит Кодзимы был оперативно удален, но вы можете посмотреть скрин ниже, предоставленный пользователем Twitter Okami Games.

Death Stranding 2 находится в разработке для PS5. Дата выхода игры с открытым миром пока не объявлена, но мы надеемся, что это изменится с появлением нового трейлера в ближайшем будущем.