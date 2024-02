Представлены стильные персонажные постеры Death Stranding 2: On the Beach

Основатель и директор Kojima Productions Хидео Кодзима появился на выставке State of Play от Sony, чтобы раскрыть новые подробности о грядущем сиквеле Death Stranding для PlayStation 5. Прежде всего, стоит отметить, что полное название сиквела действительно Death Stranding будет Death Stranding 2: On The Beach. Как и предсказывал надежный инсайдер.

Вслед за насыщенным, и загадочным трейлером, в сети появились стильные персонажные постеры. Хотя главные герои возвращаются, к ним присоединяются новички, включая нового персонажа, которого сыграет режиссер "Безумного Макса" Джордж Миллер, и маленькую марионетку, которую сыграет режиссер Фатих Акин.

Death Stranding 2 выйдет на PS5 в 2025 году, но точная дата релиза пока не определена.