PS5-эксклюзив Death Stranding 2, может вскоре получить новый трейлер ©

Возможно, Хидео Кодзима собирается показать новый трейлер к долгожданной Death Stranding 2 на gamescom 2023. Его недавний твит свидетельствует о том, что разработчик начал монтировать новый трейлер. Учитывая, что gamescom 2023 уже не за горами, существует большая вероятность того, что Death Stranding 2 появится на этом мероприятии.

Death Stranding - одна из самых необычных игр в индустрии. Под руководством Хидео Кодзимы эта игра завоевала внимание широкой аудитории, которая теперь с нетерпением ждет выхода Death Stranding 2, разработкой которой занимается Kojima Productions.

Выставка gamescom 2023, которая пройдет с 23 по 27 августа, обещает быть масштабной, так как Microsoft готовит самый большой стенд и представит на нем 25 игр. Кроме того, ожидается участие таких гигантов игровой индустрии, как Nintendo.