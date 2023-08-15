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Death Stranding 2 TBA
7.6 179 оценок

PS5-эксклюзив Death Stranding 2, может вскоре получить новый трейлер

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Gruz_
Новости

Возможно, Хидео Кодзима собирается показать новый трейлер к долгожданной Death Stranding 2 на gamescom 2023. Его недавний твит свидетельствует о том, что разработчик начал монтировать новый трейлер. Учитывая, что gamescom 2023 уже не за горами, существует большая вероятность того, что Death Stranding 2 появится на этом мероприятии.

Death Stranding - одна из самых необычных игр в индустрии. Под руководством Хидео Кодзимы эта игра завоевала внимание широкой аудитории, которая теперь с нетерпением ждет выхода Death Stranding 2, разработкой которой занимается Kojima Productions.

Выставка gamescom 2023, которая пройдет с 23 по 27 августа, обещает быть масштабной, так как Microsoft готовит самый большой стенд и представит на нем 25 игр. Кроме того, ожидается участие таких гигантов игровой индустрии, как Nintendo.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
-zotik-

думал раз 1я ушла на пк значит и 2я будет там и там как минимум сразу

3
Freund Benno

Скорее всего так и будет. Никто еще никаких дат не называл.

0
6363

Думаю сразу выйдет в этот раз.

0
TheNikolay00

"game by Hideo Kojima" сколько раз эта надпись будет появляться на экране за прохождение? Надо чтобы много раз

0
answerx32

Больше, как можно больше

0
bohdan2015

Гений не Кодзима гений!

0
Syntrax

Этих дурачков никак не отпустит от эксклбзивности еще ?

-5
Glukinc

Иллитарность самый выгодный способ завести фанатов, и потом им продавать продукт. А люди и рады)

0
Freund Benno

Одним можно, а другим нельзя?

3