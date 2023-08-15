PS5-эксклюзив Death Stranding 2, может вскоре получить новый трейлер

Возможно, Хидео Кодзима собирается показать новый трейлер к долгожданной Death Stranding 2 на gamescom 2023. Его недавний твит свидетельствует о том, что разработчик начал монтировать новый трейлер. Учитывая, что gamescom 2023 уже не за горами, существует большая вероятность того, что Death Stranding 2 появится на этом мероприятии.
Death Stranding - одна из самых необычных игр в индустрии. Под руководством Хидео Кодзимы эта игра завоевала внимание широкой аудитории, которая теперь с нетерпением ждет выхода Death Stranding 2, разработкой которой занимается Kojima Productions.
Выставка gamescom 2023, которая пройдет с 23 по 27 августа, обещает быть масштабной, так как Microsoft готовит самый большой стенд и представит на нем 25 игр. Кроме того, ожидается участие таких гигантов игровой индустрии, как Nintendo.
думал раз 1я ушла на пк значит и 2я будет там и там как минимум сразу
Скорее всего так и будет. Никто еще никаких дат не называл.
Думаю сразу выйдет в этот раз.
"game by Hideo Kojima" сколько раз эта надпись будет появляться на экране за прохождение? Надо чтобы много раз
Больше, как можно больше
Гений не Кодзима гений!
Этих дурачков никак не отпустит от эксклбзивности еще ?
Иллитарность самый выгодный способ завести фанатов, и потом им продавать продукт. А люди и рады)
Одним можно, а другим нельзя?