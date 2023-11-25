Слух: Релиз Death Stranding 2 состоится в 2025 году

В последнее время появилось немало слухов, утверждающих, что Death Stranding 2 поступит в продажу в следующем году. По прогнозам, игра Хидео Кодзимы считалась одним из главных проектов для Sony в 2024 году, но похоже, что ее выход состоится не раньше, чем через 12 месяцев.

На портале ArtStation обновился профиль одного из художников, работавших, в частности, над Spider-Man 2, Hellblade 2 и последней игрой от Хидео Кодзимы. Согласно этим данным, релиз Death Stranding 2 состоится не раньше 2025 года.

Информация поступила от пользователя Red Kong XIX, который занимается поиском подобной информации на ArtStation. Автор информации утверждает, что художник работал над теми тайтлами, которые указаны у него в профиле, и что у разработчика в данном случае есть профессиональный профиль на указанном ресурсе.

Впрочем, следует отметить, что графический дизайнер является сотрудником сторонней компании, которая помогает другим студиям в работе над AAA-тайтлами, так что художник может не располагать окончательными сведениями о релизе.

Ожидается, что на вручении премии The Game Awards, которое состоится 8 декабря, состоится очередная презентация Death Stranding 2. Об этом пока ничего официально не сообщалось, но Хидео Кодзима вносит последние штрихи в таинственный ролик, который может быть показан в начале следующего месяца.