Совпадение? Хидео Кодзима прилетел в Лос-Анджелес за сутки до церемонии The Game Awards

Уже несколько дней легендарный японский разработчик размещает подсказки в социальных сетях, намекая на скорое появление нового трейлера Death Stranding 2, и теперь, когда его присутствие на мероприятии практически подтверждено, можно предположить, что будут раскрыты новости о игре.
Death Stranding 2 был впервые показан на The Game Awards 2022, и на данный момент прошлогодний трейлер является единственным.
Фотография, опубликованная Хидео Кодзимой, показывает башню TCW в Лос-Анджелесе, одну из самых высоких башен в городе, которая, кстати, расположена всего в квартале от места, где состоится церемония.
В течение последнего года японский разработчик предоставил несколько кратких обновлений о производстве Death Stranding 2 и, по всей видимости, совсем скоро фанаты смогут увидеть результаты трудов его команды.
Death Stranding 2 - один из двух проектов, разрабатываемых в Kojima Productions, эксклюзивно для PS5 и, возможно, выход в 2024 году. Второй проект является эксклюзивом Xbox на основе облачного гейминга, о котором на данный момент ничего неизвестно. По слухам, это должно быть хоррор-приключением под названием "Overdose" с участием Маргарет Куолли.
мне кажется, что уже было такое, что он приезжал, но ничего не показывали. так что я бы это не связывал. однако очень жду трейлер Death Stranding 2. можно сказать, что трансляцию буду смотреть ради этой игры
Не думаю.
Думаю.
он анонсирует свой новый подкаст
обычная игра симулятора ходьбы Яндекс.еда, Самокат и тд. Че там народ разглядел в ней не пойму до сих пор. Помойка старфилд и то лучше будет
Да люди просто хайпожоры. Им сказали что Кодзима - гений, вот они и поверили.