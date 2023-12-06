Совпадение? Хидео Кодзима прилетел в Лос-Анджелес за сутки до церемонии The Game Awards

Уже несколько дней легендарный японский разработчик размещает подсказки в социальных сетях, намекая на скорое появление нового трейлера Death Stranding 2, и теперь, когда его присутствие на мероприятии практически подтверждено, можно предположить, что будут раскрыты новости о игре.

Death Stranding 2 был впервые показан на The Game Awards 2022, и на данный момент прошлогодний трейлер является единственным.

Фотография, опубликованная Хидео Кодзимой, показывает башню TCW в Лос-Анджелесе, одну из самых высоких башен в городе, которая, кстати, расположена всего в квартале от места, где состоится церемония.

В течение последнего года японский разработчик предоставил несколько кратких обновлений о производстве Death Stranding 2 и, по всей видимости, совсем скоро фанаты смогут увидеть результаты трудов его команды.

Death Stranding 2 - один из двух проектов, разрабатываемых в Kojima Productions, эксклюзивно для PS5 и, возможно, выход в 2024 году. Второй проект является эксклюзивом Xbox на основе облачного гейминга, о котором на данный момент ничего неизвестно. По слухам, это должно быть хоррор-приключением под названием "Overdose" с участием Маргарет Куолли.