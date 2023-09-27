Трейлер Death Stranding 2 появится в State of Play? Новая фотография Кодзимы породила множество теорий ©

Хидео Кодзима - персонаж, который может заставить геймеров говорить и породить теории даже с помощью простой фотографии, и мы уже не раз убеждались в этом, но недавнее изображение указывает на то, что трейлер Death Stranding 2 будет представлен на предстоящем State of Play.

Очевидно, что речь идет о весьма расплывчатых сведениях, которые следует воспринимать как слухи, хотя фотография, безусловно, подлинная. Как видно из приведенной ниже фотографии, опубликованной на сайте X аккаунтом Ayako, который, по сути, является ежедневным индикатором того, чем занимается Хидео Кодзима, мы видим дизайнера игры за работой во время монтажа видео.

Это позволяет предположить, что Кодзима монтирует новый трейлер, что он обычно делает сам и часто документирует различными комментариями, не раскрывая, однако, слишком многого из того, что он делает.

Даже в этом случае очень трудно что-либо определить, поскольку экран перед героем практически закрыт, но есть один небольшой элемент, который оказался достаточным для того, чтобы возбудить фантазию у фанатов.

В верхней части экрана монитора видна надпись, которая должна быть опознавательным названием ролика, над которым работает Кодзима. И многим кажется, что там написано "State of Play", намекая на то, что там будет представлен новый трейлер.

Основная версия заключается в том, что Кодзима готовит новый трейлер для Death Stranding 2, который будет представлен на предстоящем State of Play, что также позволит узнать о новом презентационном мероприятии от Sony, несмотря на то, что последнее состоялось всего несколько недель назад.