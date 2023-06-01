В Death Stranding 2 будет множество новых персонажей, но игре нужно время ©

Хидео Кодзима обнародовал новые подробности разработки Death Stranding 2. К сожалению, не стоит ожидать скорого дебюта проекта, так как запись с актерами все еще продолжается. Разработчик все еще ищет звезд для завершения постановки.

Впервые о Death Stranding 2 заговорили в прошлом году, но до сих пор Kojima Productions хранит молчание о вероятном релизе. Есть много признаков того, что геймерам, очарованным загадочным миром и приключениями Сэма Портера, придется запастись терпением. Работа над игрой все еще продолжается.

Хидео Кодзима регулярно выкладывает результаты своей работы в социальных сетях и делится кадрами различных этапов работы над проектами. В серии недавних сообщений в Twitter японец подтвердил, что он еще не закончил запись актеров озвучки - поиск артистов, которые могли бы сыграть персонажей, все еще продолжается, и опытный разработчик активно участвует в кастингах.

Актеры выбираются не только по качеству голоса, актерской игре и соответствию персонажам, но и по их гармонии с другими персонажами и сыгранности на съемочной площадке. Поскольку мы не подбираем актеров по определенным критериям, важнее всего химия между ними и атмосфера, которую они создают на съемочной площадке. Запись еще не будет завершена в течение некоторого времени, но я уже подумываю о кастинге японского дубляжа для главных новых персонажей "DS2". За последние несколько лет я учился, смотря аниме, которые обычно не смотрю, и пытаясь смотреть дублированные версии потокового контента, а также BD. Кастинг - ключевой момент как для актеров в DS2, так и для актеров озвучки в японской версии. Я не могу оставить это на других. Думаю, это сработает, хотя я еще не сделал предложение. Интересно, примут ли они его?

Режиссер контролирует процесс поиска актеров на роли главных героев Death Stranding 2. Ключевым условием - помимо очевидных навыков - являются позитивные отношения, которые сложатся между членами команды.

Поскольку я провожу много времени, работая с актерами и актерами озвучивания, я не позволяю агентствам заниматься кастингом. Конечно, мы просим агентов помочь на стадии заключения контракта. Во время съемок, записи голоса и разработки игры часто возникают различные проблемы. Пересмотр и изменение планов - это порядок дня. Я выбрал актеров и актрис DS2 в качестве особых партнеров, с которыми я могу бороться вместе".

Кодзима также признал, что в игре будет "много новых персонажей", что заставило студию дольше искать подходящих людей.