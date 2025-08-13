ЧАТ ИГРЫ
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 711 оценок

19 августа подписчики PS Plus Deluxe получат 5-часовую пробную версию Death Stranding 2

Gruz_ Gruz_

Sony Interactive Entertainment сообщила, что Death Stranding 2: On the Beach будет доступна в качестве пробной версии для подписчиков PlayStation Plus Deluxe. Пробная версия будет ограничена 5 часами игрового времени и будет доступна начиная с 19 августа, в тот же день, когда в каталог будут добавлены новые игры августа, включая Mortal Kombat 1, Marvel’s Spider-Man и Sword of the Sea.

Все достижения и трофеи, которые были получены во время прохождения пробной версии, будут автоматически перенесены в полную версию игры, однако только в том случае, если игрок решит ее приобрести.

Death Stranding 2: On the Beach — прямой сиквел игры, выпущенной в 2019 году, — это экшен-игра с элементами исследования, разработанная Хидео Кодзимой. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире. Игра сочетает в себе кинематографический сюжет, механику доставки и сражения, а также уникальную атмосферу, в которой гармонично сочетаются моменты напряжения и созерцания.

13
8
Комментарии: 8
WerGC

с барского стола крохи

2
Wersus Pro

Нее.Пытаються хоть как нибудь продать эту парашу (Death Stranding).

9
PatchyTaran

Кпрхи ? ты прав крохи💩💩💩, но только с холопского стола, барский престол давно занят

DezkQ

А за то что в это играют разве не должны платить ?

Я вот на Ютубе видел, там люди страдают, мучаются, играют, но терпят потому что им денюжков дают.

2
Fl0m4st3r

выбора-то нет

Egik81

Чего все настолько плохо с эксклюзивом плойки, но дабы не терять лицо завлекалочку покрыли позолотой элитарности.

1
Retro_Gamer

Щедро!

Авраам Линкольн

В это даже за бесплатно играть - сущая пытка! Скучно, нудно и уныло, вот синонимы этой ГЕЙниальной игры!