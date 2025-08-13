19 августа подписчики PS Plus Deluxe получат 5-часовую пробную версию Death Stranding 2

Sony Interactive Entertainment сообщила, что Death Stranding 2: On the Beach будет доступна в качестве пробной версии для подписчиков PlayStation Plus Deluxe. Пробная версия будет ограничена 5 часами игрового времени и будет доступна начиная с 19 августа, в тот же день, когда в каталог будут добавлены новые игры августа, включая Mortal Kombat 1, Marvel’s Spider-Man и Sword of the Sea.
Все достижения и трофеи, которые были получены во время прохождения пробной версии, будут автоматически перенесены в полную версию игры, однако только в том случае, если игрок решит ее приобрести.
Death Stranding 2: On the Beach — прямой сиквел игры, выпущенной в 2019 году, — это экшен-игра с элементами исследования, разработанная Хидео Кодзимой. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире. Игра сочетает в себе кинематографический сюжет, механику доставки и сражения, а также уникальную атмосферу, в которой гармонично сочетаются моменты напряжения и созерцания.
