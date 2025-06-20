Актер Ма Дон-сок выпустил обращение к игрокам Death Stranding 2 - он сыграл роль одного из курьеров

Актер Ма Дон-сок («Поезд в Пусан», «Криминальный город») выпустил обращение к игрокам Death Stranding 2 — он сыграл роль одного из курьеров
Как и ожидалось, Кодзима добавил его в игру исключительно из-за актерской игры в своих корейских фильмах.
Актер получил приглашение в студию Kojima Productions в 2023 году, что и привело его к полноценному участию в тогда еще неанонсированном проекте.
Death Stranding 2: On the Beach выйдет уже 26 июня на PS5.
Не спасибо,я первый унылый симулятор ходьбы не осилил а тут ещё один на 400 часов
Как будто тебя кто то заставляет
Я через 10-20 часов дропнул.
А я попробую вторую, вроде как экшена добавил Гений, прислушался к игрокам.
"Спасибо за заказ! Приятного аппетита!"
лучше бы он сыграл младенца,которого эти курьеры таскают
Легенда