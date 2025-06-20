Актер Ма Дон-сок выпустил обращение к игрокам Death Stranding 2 - он сыграл роль одного из курьеров

Актер Ма Дон-сок («Поезд в Пусан», «Криминальный город») выпустил обращение к игрокам Death Stranding 2 — он сыграл роль одного из курьеров

Как и ожидалось, Кодзима добавил его в игру исключительно из-за актерской игры в своих корейских фильмах.

Актер получил приглашение в студию Kojima Productions в 2023 году, что и привело его к полноценному участию в тогда еще неанонсированном проекте.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет уже 26 июня на PS5.