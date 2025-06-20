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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 486 оценок

Актер Ма Дон-сок выпустил обращение к игрокам Death Stranding 2 - он сыграл роль одного из курьеров

Solstice Solstice

Актер Ма Дон-сок («Поезд в Пусан», «Криминальный город») выпустил обращение к игрокам Death Stranding 2 — он сыграл роль одного из курьеров

Как и ожидалось, Кодзима добавил его в игру исключительно из-за актерской игры в своих корейских фильмах.

Актер получил приглашение в студию Kojima Productions в 2023 году, что и привело его к полноценному участию в тогда еще неанонсированном проекте.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет уже 26 июня на PS5.

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24
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
agula98

Не спасибо,я первый унылый симулятор ходьбы не осилил а тут ещё один на 400 часов

11
Геральт Батькович

Как будто тебя кто то заставляет

6
Нейтан Дрейк

Я через 10-20 часов дропнул.

7
askazanov

А я попробую вторую, вроде как экшена добавил Гений, прислушался к игрокам.

1
Комментарий удален
Costollom

"Спасибо за заказ! Приятного аппетита!"

1
ДаДжи

лучше бы он сыграл младенца,которого эти курьеры таскают

2
Vetrjak

Легенда

2
XpeH_B_naJIbTo
1