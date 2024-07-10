Актриса из сиквела "Дэдпула" принимает участие в создании Death Stranding 2

Японский геймдизайнер и глава студии Kojima Productions Хидэо Кодзима продолжает собирать удивительный актерский состав для второй части игры Death Stranding. В проекте уже принимали участие голливудские режиссеры и другие известные личности. Сегодня стало известно, что к ним присоединилась еще одна звезда, известная благодаря фильму "Дэдпул 2".

Об этом сообщил сам Кодзима, опубликовав несколько фотографий из студии Kojima Productions, где ведется работа над Death Stranding 2. На фото можно увидеть известную японскую актрису Сиори Куцуну. По всей видимости, её посещение студии не случайно – Куцуна присоединилась к команде после завершения съемок "Дэдпул 2", чтобы помочь в создании Death Stranding 2.

Детали участия актрисы в сиквеле Death Stranding пока не разглашаются. Судя по опубликованным фотографиям и её музыкальной карьере, возможно, она напишет и исполнит несколько музыкальных композиций для игры. Релиз Death Stranding 2 запланирован на 2025 год для PlayStation 5, с последующим выпуском на PC.