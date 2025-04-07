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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 416 оценок

Актёры Death Stranding 2: On the Beach поделились впечатлениями от трейлера

butcher69 butcher69

После публикации нового трейлера Death Stranding 2: On the Beach с датой выхода на PS5 актёры, задействованные в проекте, не скрывали восторга. Хидео Кодзима предусмотрительно собрал их комментарии и опубликовал их в соцсети X.

Эпичный и ничего не объясняющий трейлер Death Stranding 2 раскрывает дату выхода игры. История Сэма продолжится летом

Норман Ридус, вновь исполняющий роль Сэма Портера Бриджеса, отметил: «Это потрясающе. Это прекрасно. И здорово видеть, как Фатих делает этот жест с ремнем безопасности». Леа Сейду, возвращающаяся к образу Фрэджайл, призналась: «Я очень горжусь участием. Уже чувствуешь сложность персонажей! Не могу дождаться запуска игры».

Трой Бейкер, один из главных актёров, подчеркнул: «Мы годами работаем с Хидео, представляя, как всё будет выглядеть. Теперь, увидев трейлер, могу сказать: это невероятно. Люди сойдут с ума, когда возьмут игру в руки».

Сюрпризом трейлера стал Лука Маринелли, который вместе с женой Алиссой Юнг коротко, но ярко выразил эмоции: «Вау-вау-вау! Потрясающе!»

Не остался в стороне и Гильермо дель Торо (Дэдмен): «Браво! Это так красиво!» А Фатих Акин, исполняющий роль Доллмана, был особенно эмоционален: «Это поэзия! Мы на новом уровне. Рад быть частью команды!»

Музыкант и актёр Woodkid заключил: «Боже мой, это безумие. Столько уже показано, но ещё больше — впереди. Это невероятно захватывает!»

Death Stranding 2: On the Beach обещает стать настоящим событием — не только для фанатов оригинала, но и для всей игровой индустрии.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
BluntZebulon

Я к Коджимбе без претензий, но какие актёры будут что-то плохое говорить до релиза? Даже после провала не все высказывают, что думают

2
Ди Гы

По факту это так. Но объективно актёры не знают как игра выглядит, только представляют из слов "режиссёра" себе сцену в голове. А увидеть итоговую работу это конечно другие эмоции. А так понятное дело никто плохо не скажет о проекте.

2
a-kun

тут в обычной вшивой конторке работаешь и начальство требует писать положительные отзывы а тут и подавно

0
VELENA-RU

Великий Коджима Сан

0
Искусственный интеллeкт

плохо что девчушку эту уже всю заспойлерили. после первого трейлера была интрига, так как оставалась не ясна роль Фаннинг и что она делает на Магилане, но теперь уже ясно, что она лазутчик и работает на стороне Хигса

0
itzendixog

знаем мы одного лазутчика который "работает" на стороне противника

0
Topkon Tent
0