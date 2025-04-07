Актёры Death Stranding 2: On the Beach поделились впечатлениями от трейлера

После публикации нового трейлера Death Stranding 2: On the Beach с датой выхода на PS5 актёры, задействованные в проекте, не скрывали восторга. Хидео Кодзима предусмотрительно собрал их комментарии и опубликовал их в соцсети X.
Норман Ридус, вновь исполняющий роль Сэма Портера Бриджеса, отметил: «Это потрясающе. Это прекрасно. И здорово видеть, как Фатих делает этот жест с ремнем безопасности». Леа Сейду, возвращающаяся к образу Фрэджайл, призналась: «Я очень горжусь участием. Уже чувствуешь сложность персонажей! Не могу дождаться запуска игры».
Трой Бейкер, один из главных актёров, подчеркнул: «Мы годами работаем с Хидео, представляя, как всё будет выглядеть. Теперь, увидев трейлер, могу сказать: это невероятно. Люди сойдут с ума, когда возьмут игру в руки».
Сюрпризом трейлера стал Лука Маринелли, который вместе с женой Алиссой Юнг коротко, но ярко выразил эмоции: «Вау-вау-вау! Потрясающе!»
Не остался в стороне и Гильермо дель Торо (Дэдмен): «Браво! Это так красиво!» А Фатих Акин, исполняющий роль Доллмана, был особенно эмоционален: «Это поэзия! Мы на новом уровне. Рад быть частью команды!»
Музыкант и актёр Woodkid заключил: «Боже мой, это безумие. Столько уже показано, но ещё больше — впереди. Это невероятно захватывает!»
Death Stranding 2: On the Beach обещает стать настоящим событием — не только для фанатов оригинала, но и для всей игровой индустрии.
Я к Коджимбе без претензий, но какие актёры будут что-то плохое говорить до релиза? Даже после провала не все высказывают, что думают
По факту это так. Но объективно актёры не знают как игра выглядит, только представляют из слов "режиссёра" себе сцену в голове. А увидеть итоговую работу это конечно другие эмоции. А так понятное дело никто плохо не скажет о проекте.
тут в обычной вшивой конторке работаешь и начальство требует писать положительные отзывы а тут и подавно
Великий Коджима Сан
плохо что девчушку эту уже всю заспойлерили. после первого трейлера была интрига, так как оставалась не ясна роль Фаннинг и что она делает на Магилане, но теперь уже ясно, что она лазутчик и работает на стороне Хигса
знаем мы одного лазутчика который "работает" на стороне противника