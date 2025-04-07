Актёры Death Stranding 2: On the Beach поделились впечатлениями от трейлера

После публикации нового трейлера Death Stranding 2: On the Beach с датой выхода на PS5 актёры, задействованные в проекте, не скрывали восторга. Хидео Кодзима предусмотрительно собрал их комментарии и опубликовал их в соцсети X.

Норман Ридус, вновь исполняющий роль Сэма Портера Бриджеса, отметил: «Это потрясающе. Это прекрасно. И здорово видеть, как Фатих делает этот жест с ремнем безопасности». Леа Сейду, возвращающаяся к образу Фрэджайл, призналась: «Я очень горжусь участием. Уже чувствуешь сложность персонажей! Не могу дождаться запуска игры».

Трой Бейкер, один из главных актёров, подчеркнул: «Мы годами работаем с Хидео, представляя, как всё будет выглядеть. Теперь, увидев трейлер, могу сказать: это невероятно. Люди сойдут с ума, когда возьмут игру в руки».

Сюрпризом трейлера стал Лука Маринелли, который вместе с женой Алиссой Юнг коротко, но ярко выразил эмоции: «Вау-вау-вау! Потрясающе!»

Не остался в стороне и Гильермо дель Торо (Дэдмен): «Браво! Это так красиво!» А Фатих Акин, исполняющий роль Доллмана, был особенно эмоционален: «Это поэзия! Мы на новом уровне. Рад быть частью команды!»

Музыкант и актёр Woodkid заключил: «Боже мой, это безумие. Столько уже показано, но ещё больше — впереди. Это невероятно захватывает!»

Death Stranding 2: On the Beach обещает стать настоящим событием — не только для фанатов оригинала, но и для всей игровой индустрии.