Анонс даты выхода уже близко? Death Stranding 2: On the Beach получил возрастной рейтинг в Южной Корее

Южнокорейский комитет по рейтингам видеоигр (GRAC) присвоил Death Stranding 2: On the Beach возрастной рейтинг «Не для несовершеннолетних». Это может свидетельствовать о том, что разработка игры приближается к финальной стадии.

В описании рейтинга указано, что игра содержит сцены насилия, телесные повреждения, ненормативную лексику, а также изображения курения и употребления алкоголя.

Присвоение рейтинга произошло на фоне новостей о том, что Хидео Кодзима работает над монтажом нового трейлера к неназванной игре. Более того, в сети появились слухи о презентации State of Play, которая может состояться уже на следующей неделе. Возможно, именно на этом мероприятии будет объявлена официальная дата выхода Death Stranding 2: On the Beach.