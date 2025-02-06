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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 354 оценки

Анонс даты выхода уже близко? Death Stranding 2: On the Beach получил возрастной рейтинг в Южной Корее

butcher69
Новости

Южнокорейский комитет по рейтингам видеоигр (GRAC) присвоил Death Stranding 2: On the Beach возрастной рейтинг «Не для несовершеннолетних». Это может свидетельствовать о том, что разработка игры приближается к финальной стадии.

В описании рейтинга указано, что игра содержит сцены насилия, телесные повреждения, ненормативную лексику, а также изображения курения и употребления алкоголя.

State of Play на подходе? Похоже, что Хидео Кодзима готовит новый трейлер Death Stranding 2

Присвоение рейтинга произошло на фоне новостей о том, что Хидео Кодзима работает над монтажом нового трейлера к неназванной игре. Более того, в сети появились слухи о презентации State of Play, которая может состояться уже на следующей неделе. Возможно, именно на этом мероприятии будет объявлена официальная дата выхода Death Stranding 2: On the Beach.

7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
My life is a game

опять сначала на плойку?

3
ze1n_82

? может и вообще только

-2
GremlinGOD

Добавляем год и будет дата выхода на пк)

2
askazanov

Странные корейцы конечно...

1
MetalGearStranding

See the sunset the day is ending

1
MadPyramus
0
Инcайдер

по озвучке то что? будет/нет? не хотелось бы сабы читать всю игру...

1