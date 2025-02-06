Анонс даты выхода уже близко? Death Stranding 2: On the Beach получил возрастной рейтинг в Южной Корее

Южнокорейский комитет по рейтингам видеоигр (GRAC) присвоил Death Stranding 2: On the Beach возрастной рейтинг «Не для несовершеннолетних». Это может свидетельствовать о том, что разработка игры приближается к финальной стадии.
В описании рейтинга указано, что игра содержит сцены насилия, телесные повреждения, ненормативную лексику, а также изображения курения и употребления алкоголя.
Присвоение рейтинга произошло на фоне новостей о том, что Хидео Кодзима работает над монтажом нового трейлера к неназванной игре. Более того, в сети появились слухи о презентации State of Play, которая может состояться уже на следующей неделе. Возможно, именно на этом мероприятии будет объявлена официальная дата выхода Death Stranding 2: On the Beach.
опять сначала на плойку?
? может и вообще только
Добавляем год и будет дата выхода на пк)
Странные корейцы конечно...
See the sunset the day is ending
по озвучке то что? будет/нет? не хотелось бы сабы читать всю игру...