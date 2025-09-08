ЧАТ ИГРЫ
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 736 оценок

Авторы Death Stranding 2 выпустили милый трейлер с поздравлением Эль Фаннинг

butcher69 butcher69

У Death Stranding 2: On the Beach появился новый и необычный трейлер. Вместо демонстрации геймплея или сюжетных сцен зрителям показали процесс захвата движений, где актёры из разных ролей проекта собрались ради особого момента — поздравления с днём рождения.

Главным адресатом поздравлений стала Эль Фаннинг. Судя по ролику, запись происходила 9 апреля, когда актриса празднует свой день рождения. В финале она задулa свечи на торте, получив настоящий подарок прямо на съёмочной площадке.

Необычный формат сразу покорил фанатов. Многие отметили, что сцена, снятая для Death Stranding 2, совпала с реальным праздником актрисы, что сделало ролик особенно тёплым и искренним. Игроки поблагодарили Хидео Кодзиму за умение удивлять и напоминать людям о простых ценностях — счастье, мире и взаимной поддержке.

Любопытно, что сразу несколько поклонников написали, что тоже отмечали день рождения 8 сентября, и трейлер стал для них приятным подарком.

Напомним, Death Stranding 2: On the Beach вышла в конце июня эксклюзивно на PlayStation 5. Несмотря на завершение основной истории, многие геймеры продолжают проводить часы в её открытом мире, исследуя детали и находя новые смыслы.

33
7
Комментарии: 7
Makoto Tadzumi
19
Кошачий комочек

коджимба насраL на торт вот и всё поздравление

10
Искусственный интеллeкт

браво! оказывается за простым игровым роликом с поздравлением скрывалось целое событие с продолжением! Кодзима гений, Фаннинг милашка 🥰😍😋 а пацаны ваще ребята!

6
ОфициальныйАккаунт

Жёпка у неё классная

3
vfa19

Обычная

2
Леший3

а остальное

2
Kokoprime1991

Ну прикол и не больше.

2