Backbone выпустила мобильный геймпад в стилистике Death Stranding

Производитель аксессуаров Backbone выпустил лимитированную версию своего геймпада One в дизайне игры Death Stranding.

Функциональных отличий от обычной ревизии не так много — Backbone уточняет, что новинка отличается алюминиевой крестовиной и кнопками. В остальном геймпад вполне привычен, так как основан на модели, продающейся не первый год.

Аксессуар подключается по USB-C и поддерживает как iPhone, так и Android-смартфоны. Геймпад стоит 160 долларов (~13 000 рублей). Релиз является ограниченным — выпущено будет всего 1350 экземпляров. Кроме того, геймпад отличается упаковкой — он будет поставляться в соответствующем кейсе.