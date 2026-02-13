Больше не эксклюзив: Death Stranding 2 выйдет на ПК с улучшенной графикой уже в марте

В рамках сегодняшней трансляции State of Play 2026 случилось то, чего ждали многие ПК-геймеры: слухи и догадки наконец-то получили официальное подтверждение. Хидэо Кодзима и Kojima Productions анонсировали выход Death Stranding 2: On the Beach на персональных компьютерах.

Самый приятный сюрприз заключается в том, что ждать порта годами не придется. Игра станет доступна в Steam и Epic Games Store всего через месяц — 19 марта 2026 года.

Показанный трейлер, помимо демонстрации высоких оценок от профильной прессы, акцентировал внимание на технических преимуществах новой версии. Разработчики обещают поддержку ультрашироких мониторов, разблокированную частоту кадров и общий апгрейд графической составляющей для мощных систем. Предзаказ игры уже открыт.