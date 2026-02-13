ЧАТ ИГРЫ
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 803 оценки

Больше не эксклюзив: Death Stranding 2 выйдет на ПК с улучшенной графикой уже в марте

Gutsz Gutsz

В рамках сегодняшней трансляции State of Play 2026 случилось то, чего ждали многие ПК-геймеры: слухи и догадки наконец-то получили официальное подтверждение. Хидэо Кодзима и Kojima Productions анонсировали выход Death Stranding 2: On the Beach на персональных компьютерах.

Самый приятный сюрприз заключается в том, что ждать порта годами не придется. Игра станет доступна в Steam и Epic Games Store всего через месяц — 19 марта 2026 года.

Показанный трейлер, помимо демонстрации высоких оценок от профильной прессы, акцентировал внимание на технических преимуществах новой версии. Разработчики обещают поддержку ультрашироких мониторов, разблокированную частоту кадров и общий апгрейд графической составляющей для мощных систем. Предзаказ игры уже открыт.

Комментарии:  13
borsic

А она кому-то нужна?

17
WakefulCatriona

А кому-то нужно твое мнение здесь?

14
borsic WakefulCatriona

Тебе, ты же прочитал, внимание обратил, не стоит благодарности.

4
WakefulCatriona borsic

Ошибаешься, у тебя слишком завышенное самомнение.

2
Zick211
Предзаказ игры уже открыт.

Да, но я чёт не вижу. Вроде как обычно во время появляется.

2
WakefulCatriona

Появилась в стиме

1
Zick211 WakefulCatriona

уже вижу

1
-zotik-

Жду в плюсе)

1
Искусственный интеллeкт

круто, но жалко, что нет нового контента...

1
doverAthletic

4к деревянных, ууух хитрый бурят

WerGC

долго заниматься нудятиной чтоб дойти до того что показано в трейлере?

ArexSOnk

Странно, что они в одну дату с Crimson Desert впихнули.

GrYnT101

Быстро отдано