Больше не эксклюзив: Death Stranding 2 выйдет на ПК с улучшенной графикой уже в марте

В рамках сегодняшней трансляции State of Play 2026 случилось то, чего ждали многие ПК-геймеры: слухи и догадки наконец-то получили официальное подтверждение. Хидэо Кодзима и Kojima Productions анонсировали выход Death Stranding 2: On the Beach на персональных компьютерах.
Самый приятный сюрприз заключается в том, что ждать порта годами не придется. Игра станет доступна в Steam и Epic Games Store всего через месяц — 19 марта 2026 года.
Показанный трейлер, помимо демонстрации высоких оценок от профильной прессы, акцентировал внимание на технических преимуществах новой версии. Разработчики обещают поддержку ультрашироких мониторов, разблокированную частоту кадров и общий апгрейд графической составляющей для мощных систем. Предзаказ игры уже открыт.
А она кому-то нужна?
А кому-то нужно твое мнение здесь?
Тебе, ты же прочитал, внимание обратил, не стоит благодарности.
Ошибаешься, у тебя слишком завышенное самомнение.
Да, но я чёт не вижу. Вроде как обычно во время появляется.
Появилась в стиме
уже вижу
Жду в плюсе)
круто, но жалко, что нет нового контента...
4к деревянных, ууух хитрый бурят
долго заниматься нудятиной чтоб дойти до того что показано в трейлере?
Странно, что они в одну дату с Crimson Desert впихнули.
Быстро отдано