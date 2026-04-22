Бывший глава Blizzard Майк Ибарра прошёл Death Stranding 2 и назвал игру "потрясающим опытом"

Бывший руководитель Blizzard Entertainment и экс-вице-президент Microsoft по Xbox Майк Ибарра поделился впечатлениями от прохождения Death Stranding 2. Он сообщил, что полностью завершил игру и остался очень доволен работой команды Хидео Кодзимы.

По словам Ибарры, на прохождение сиквела у него ушло около 92 часов. При этом он уточнил, что примерно 10–15 часов могли пройти в режиме простоя. Тем не менее ему удалось открыть все достижения в версии игры для ПК, полностью завершив список достижений.

В своём сообщении Ибарра отметил, что Death Stranding 2 оставила у него крайне положительные впечатления. Он похвалил визуальную часть проекта и звуковое оформление, назвав игру «потрясающим опытом» и отдельно поблагодарив Хидео Кодзиму и его команду за проделанную работу.

Однако в обсуждении с поклонниками он сделал неожиданное заявление. Отвечая на вопрос о том, какая часть серии обладает более сильным сюжетом, Ибарра заявил, что, по его мнению, история первой Death Stranding всё же получилась лучше. Это вызвало дискуссию среди игроков, поскольку многие считают, что сюжет второй части является прямым продолжением и должен восприниматься как единая история.

Несмотря на разногласия по поводу повествования, сам сиквел продолжает пользоваться большой популярностью среди игроков. Версия для ПК быстро собрала тысячи отзывов в Steam и получила крайне высокие оценки пользователей.