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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 246 оценок

Death Stranding 2 будет включать в себя изменения местности в реальном времени, вызванные землетрясениями и прочим

butcher69
Новости

Death Stranding 2: On the Beach будет включать в себя изменения местности в реальном времени, вызванные землетрясениями, лесными пожарами, наводнениями и прочим

Трейлер игры Death Stranding 2: On the Beach был очень насыщенным, и спустя несколько дней после его премьеры мы все еще погружаемся в его тонкости и выясняем все подробности, которые он скрывает. И хотя создание трейлеров, нарочито загадочных и вызывающих постоянный поток вопросов, - это во многом почерк Хидео Кодзимы при продвижении своих игр, в недавнем эпизоде своего YouTube-шоу HideoTube (первом за последние семь лет) он сам поделился некоторыми новыми значительными подробностями об игре, комментируя вышеупомянутый трейлер.

Одной из ключевых деталей, которую раскрыл Кодзима, стало то, что в Death Stranding 2: On the Beach будет реализована деформация местности в реальном времени. Игроки столкнутся с такими стихийными бедствиями, как землетрясения, лесные пожары, наводнения и многое другое, из-за чего местность будет динамично меняться в режиме реального времени, заставляя игроков менять свои планы и импровизировать на ходу.

Мы, конечно, видели проблески того, как это будет реализовано в игре, в недавнем трейлере, где было показано наводнение, разрушающее мост, не говоря уже о целом склоне горы, рухнувшем во время землетрясения. Стоит ли ожидать, что все стихийные бедствия в игре будут настолько серьезными, и насколько разнообразными будут те, с которыми вам придется столкнуться, пока неясно.

Говоря о вышеупомянутой сцене с наводнением, Кодзима сказал:

Это наводнение. Местность в игре меняется в реальном времени. Бывают землетрясения, лесные пожары, наводнения, так что вам нужно быть осторожными. Дорога может быть отрезана.

В оригинальной Death Stranding анализ окружения и поиск оптимальных путей перемещения по нему и преодоления естественных препятствий был ключевым элементом геймплея, так что перспектива динамических природных катаклизмов в этом плане, безусловно, интригует.

Во время эфира HideoTube Кодзима также подтвердил, что события Death Stranding 2: On the Beach разворачиваются не в Северной Америке (о чем красноречиво свидетельствует последний трейлер), но и на совершенно другом континенте.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
SubaruBrzDream

Блин,это прям крутяк,жду прям очень.

3
U1traMagnum

Жду не дождусь но ждать придется долго но я дождусь.

2
Kostya Bashmakov

да да а в дс1 воронки появляются
только потом оказалось что только в заскриптованных местах

1
Clive Rosfield

У меня вообще небыло их, только в начале и то по сюжету...

3
antonborisov198

Ну, хз, у меня появилась в лесу, возле электростанции. Это заскриптованное место?

3
Raf9111

Ну хз, у меня появилась именно в том регионе где убил человека, хз совпадение ли

2
dr_mengele

лол. Нет, воронки появляются везде, где взорвется трупак.

2
ratte88 Clive Rosfield

Воронки из-за неубранных трупов и, вроде, из-за смерти гг появляются.

1
3Lexas

Да такого же никогда в играх и не было

1