Death Stranding 2 будет включать в себя изменения местности в реальном времени, вызванные землетрясениями и прочим

Death Stranding 2: On the Beach будет включать в себя изменения местности в реальном времени, вызванные землетрясениями, лесными пожарами, наводнениями и прочим

Трейлер игры Death Stranding 2: On the Beach был очень насыщенным, и спустя несколько дней после его премьеры мы все еще погружаемся в его тонкости и выясняем все подробности, которые он скрывает. И хотя создание трейлеров, нарочито загадочных и вызывающих постоянный поток вопросов, - это во многом почерк Хидео Кодзимы при продвижении своих игр, в недавнем эпизоде своего YouTube-шоу HideoTube (первом за последние семь лет) он сам поделился некоторыми новыми значительными подробностями об игре, комментируя вышеупомянутый трейлер.

Одной из ключевых деталей, которую раскрыл Кодзима, стало то, что в Death Stranding 2: On the Beach будет реализована деформация местности в реальном времени. Игроки столкнутся с такими стихийными бедствиями, как землетрясения, лесные пожары, наводнения и многое другое, из-за чего местность будет динамично меняться в режиме реального времени, заставляя игроков менять свои планы и импровизировать на ходу.

Мы, конечно, видели проблески того, как это будет реализовано в игре, в недавнем трейлере, где было показано наводнение, разрушающее мост, не говоря уже о целом склоне горы, рухнувшем во время землетрясения. Стоит ли ожидать, что все стихийные бедствия в игре будут настолько серьезными, и насколько разнообразными будут те, с которыми вам придется столкнуться, пока неясно.

Говоря о вышеупомянутой сцене с наводнением, Кодзима сказал:

Это наводнение. Местность в игре меняется в реальном времени. Бывают землетрясения, лесные пожары, наводнения, так что вам нужно быть осторожными. Дорога может быть отрезана.

В оригинальной Death Stranding анализ окружения и поиск оптимальных путей перемещения по нему и преодоления естественных препятствий был ключевым элементом геймплея, так что перспектива динамических природных катаклизмов в этом плане, безусловно, интригует.

Во время эфира HideoTube Кодзима также подтвердил, что события Death Stranding 2: On the Beach разворачиваются не в Северной Америке (о чем красноречиво свидетельствует последний трейлер), но и на совершенно другом континенте.