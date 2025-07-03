Death Stranding 2 дебютировала в Японии более чем в два раза хуже оригинала

Журнал Famitsu опубликовал данные о продажах программного и аппаратного обеспечения в Японии с 23 по 29 июня. Главной игрой этого периода стала Mario Kart World, продажи которой в регионе уже превысили отметку в 1 миллион копий.
В то же время Death Stranding 2 стартовала с 71 тыс. проданных копий, заняв 3-е место в рейтинге, уступая только Tamagotchi Plaza. При этом продажи новой Death Stranding оказались ниже на 61%, чем у оригинальной игры, которая дебютировала в 2019 году с показателем в 165 тысяч проданных копий за первую неделю.
Что касается аппаратного обеспечения, популярность Nintendo Switch 2 по-прежнему растет: только в Японии было продано примерно 1,5 миллиона устройств.
Самые продаваемые игры за прошедшую неделю:
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 145,069 (1,185,113)
- [NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) - 102,289 (Novo)
- [PS5] Death Stranding 2: On the Beach (SIE, 06/26/25) - 71,964 (Novo)
- [SW2] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) - 26,396 (Novo)
- [NSW] ToHeart (AQUAPLUS, 06/26/25) - 18,076 (Novo)
- [NSW] Castlevania Anniversary Collection (Superdeluxe Games, 06/19/25) - 12,917 (Novo)
- [SW2] The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 06/05/25) - 6,231 (24,056)
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 5,569 (6,358,819)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 5,513 (3,923,387)
- [NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (LEVEL-5, 05/21/25) - 5,396 (136,021)
Самые продаваемые консоли за прошедшую неделю:
- Switch 2 - 161,021 (1,402,183)
- Switch Lite - 6,072 (659,8569)
- Switch OLED Model - 6,425 (907,7662)
- PlayStation 5 - 4,109 (5,707,963)
- Switch - 2,826 (20,117,200)
- PlayStation 5 Pro - 2, 371 (225,228)
- PlayStation 5 Digital Edition - 853 (977,088)
- Xbox Series S - 251 (338,169)
- Xbox Series X - 61 (320,860)
- Xbox Series X Digital Edition - 41 (20,942)
- PlayStation 4 - 23 (7,929,701)
Умные люди там , не повелись на тот же симулятор курьера
жаль что ты не умный
Что игра хуже первой части мне было понятно сразу - в первом ролике по игре вывалили, по меркам индустрии просто огромное количество сюжетных, геймплейных и графических особенностей. А когда густо мажут дорогим шоколадом, то это не значит, что угощающий добрая душа, возможно он им заливает то, что показывать не хочет.
Это потому что это не игра, а галимый симулятор ходьбы! Я раньше думал что хуже геймплея, чем в Портале и Мафии 3 быть не может, но Кодзима и тут сумел удивить! Надеюсь эта параша провалится к хренам собачим и 3 части мы больше не увидим никогда!
А что такое второй раз налюбить публику уже не получилось...
Видимо японцы не очень готовы покупать ту же самую игру второй раз.
Просто у дельфиноедов вкус дурной.
Бурят уже не тот?
Не получилось во второй раз пустить пыль в глаза?
Дак вроде как получалось, какие были охи, ахи и вздохи ещё после первого трейлера
не удивительно КОджимба американизированный, в японии не очень такое любят
Ну так она одновременно со вторым свичём вышла,на котором японцы помешались,марио карт уже больше миллиона копий только в этой стране продался.
Предположу, что аудитория совсем разная у игры бурята в сравнении с марио карт
Фанаты марева может и купили бы дс2, но на сыч она не вышла.