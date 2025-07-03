Death Stranding 2 дебютировала в Японии более чем в два раза хуже оригинала

Журнал Famitsu опубликовал данные о продажах программного и аппаратного обеспечения в Японии с 23 по 29 июня. Главной игрой этого периода стала Mario Kart World, продажи которой в регионе уже превысили отметку в 1 миллион копий.

В то же время Death Stranding 2 стартовала с 71 тыс. проданных копий, заняв 3-е место в рейтинге, уступая только Tamagotchi Plaza. При этом продажи новой Death Stranding оказались ниже на 61%, чем у оригинальной игры, которая дебютировала в 2019 году с показателем в 165 тысяч проданных копий за первую неделю.

Что касается аппаратного обеспечения, популярность Nintendo Switch 2 по-прежнему растет: только в Японии было продано примерно 1,5 миллиона устройств.

Самые продаваемые игры за прошедшую неделю:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 145,069 (1,185,113)

[NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) - 102,289 (Novo)

[PS5] Death Stranding 2: On the Beach (SIE, 06/26/25) - 71,964 (Novo)

[SW2] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) - 26,396 (Novo)

[NSW] ToHeart (AQUAPLUS, 06/26/25) - 18,076 (Novo)

[NSW] Castlevania Anniversary Collection (Superdeluxe Games, 06/19/25) - 12,917 (Novo)

[SW2] The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 06/05/25) - 6,231 (24,056)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 5,569 (6,358,819)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 5,513 (3,923,387)

[NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (LEVEL-5, 05/21/25) - 5,396 (136,021)

Самые продаваемые консоли за прошедшую неделю: