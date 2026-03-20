Death Stranding 2 достигла онлайна в 56 000 игроков в Steam - почти вдвое больше, чем у первой части

Пришло время вернуться в странный и чудесный мир Death Stranding от Kojima Productions с выходом продолжения на ПК. Судя по первым часам, Death Stranding 2: On the Beach уже показывает лучшие результаты, чем первая игра и режиссёрская версия, достигнув пика в 55 444 одновременных игроков в Steam. Рейтинг «В подавляющем большинстве положительный» в 96%, основанный на 726 отзывах пользователей, также является плюсом.
Для сравнения, пиковое количество одновременных игроков в Death Stranding составило 32 515 человек. Режиссёрская версия вышла в марте 2022 года и достигла пика в 22 080 одновременных игроков. Учитывая, что впереди выходные, есть потенциал для ещё лучших результатов Death Stranding 2, что является отличной новостью для Kojima Productions.
К сожалению, это не самые лучшие показатели для PlayStation Studios в Steam, они отстают от таких игр, как Ghost of Tsushima Director’s Cut (77 154), God of War (73 529) и Horizon Zero Dawn Complete Edition (56 557). Между тем, Returnal, LEGO Horizon Adventures и другие игры не смогли повторить этот успех.
Как бы и игра специфическая, не всем нравится такой геймплей. Но для такой игры онлайн очень даже хороший. Мне игра нравится. В общем это успех
В игре можно строить дороги и разносить пиццу, всё это в течение 100+ часов. Гениальная игра от "великого гения".
Ну конечно , зачем было лезть в одно окно релиза с новой игрой которая ещё и перетянула на себя вечь инфоповод , на фоне этого всего показатель очень даже впечатляет, учитывая что игра пусть и отличная ,но специфическая и нравится далеко не всем.
Ну да, прогресс.... А было бы ещё больше, если игра была нормальной.)
