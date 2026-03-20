Death Stranding 2 достигла онлайна в 56 000 игроков в Steam - почти вдвое больше, чем у первой части

Пришло время вернуться в странный и чудесный мир Death Stranding от Kojima Productions с выходом продолжения на ПК. Судя по первым часам, Death Stranding 2: On the Beach уже показывает лучшие результаты, чем первая игра и режиссёрская версия, достигнув пика в 55 444 одновременных игроков в Steam. Рейтинг «В подавляющем большинстве положительный» в 96%, основанный на 726 отзывах пользователей, также является плюсом.

Для сравнения, пиковое количество одновременных игроков в Death Stranding составило 32 515 человек. Режиссёрская версия вышла в марте 2022 года и достигла пика в 22 080 одновременных игроков. Учитывая, что впереди выходные, есть потенциал для ещё лучших результатов Death Stranding 2, что является отличной новостью для Kojima Productions.

К сожалению, это не самые лучшие показатели для PlayStation Studios в Steam, они отстают от таких игр, как Ghost of Tsushima Director’s Cut (77 154), God of War (73 529) и Horizon Zero Dawn Complete Edition (56 557). Между тем, Returnal, LEGO Horizon Adventures и другие игры не смогли повторить этот успех.