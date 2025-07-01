Death Stranding 2 имеет скрытую катсцену, которую можно увидеть только в свой день рождения

Хидео Кодзима припрятал сюрприз для фанатов, которые решили в свой день рождения поиграть в Death Stranding 2: On the Beach.

По традициям первой части игрока на старте просят ввести дату рождения. Формально это якобы влияет на «опыт DOOMS», но во второй части на самом деле открывает сцену-сюрприз. Хотя надо выполнить условия для специального 90-секундного ролика.

Если вернуться на корабль DHV Magellan в роли Сэма именно в этот день, игра активирует отдельное событие. Игрок заходит на базу в темноте, а затем появляется Доллмен и говорит: «С днем рождения, дружище». Вся команда перестает прятаться за стульями, включая самого Сэма, но все поздравляют не персонажа, а игрока.

Хартмен приносит торт, хотя все идет не по плану: из-под пола выныривает робот-манекен Чарли, опрокидывает торт, а вечеринка летит кувырком. Все стоят неловко и не знают, что делать дальше. И именно в этот момент на сцену выходит Хиггс — главный антагонист игры. Вместо очередной угрозы он присоединяется к празднику и начинает петь «Happy Birthday» вместе со всеми, приносит хиральную пиццу с грибами и даже задувает свечи вместе с Сэмом.

Затем почему-то Сэм выбивает пиццу из рук Хиггса прямо вам в лицо, и после этого Сэм просыпается в своей каюте. Сон, шутка, глюк DOOMS или что-то другое — классический Кодзима, который оставил место для фантазии. Напомним, подобную пасхалку для фанатов можно было увидеть в Metal Gear Solid 5. Тогда Снейку также устраивали сюрприз-вечеринку в его день рождения.

Death Stranding 2 официально не рекламировала этот момент — так что найти его без подсказки было бы непросто. Но теперь известно: если хотите увидеть, как Хиггс приносит хиральную пиццу, а Хартмен едва ли не получает торт в лицо — просто запустите игру в свой день рождения (или введите ближайшую дату в графе дня рождения).