Death Stranding 2: On the Beach может быть показана на Tokyo Game Show 2024

Как мы уже сообщали, Tokyo Game Show 2024 объявила полный список компаний, которые примут участие в японском мероприятии и Sony Interactive Entertainment впервые за пять лет будет присутствовать на выставке со своим выставочным стендом.

Эта деталь, добавленная к твиту Хидео Кодзимы, наводит нас на мысль, что Death Stranding 2: On the Beach может получить там презентацию.

Кодзима поделился простым твитом, в котором он показывает постер Tokyo Game Show 2024 без каких-либо вспомогательных комментариев. Это позволяет предположить, что это своего рода намек на его присутствие на мероприятии. Конечно, это предположение, и его присутствие не будет автоматически означать, что ему есть что показать.

Однако тот факт, что Sony Interactive Entertainment присутствует на выставке спустя годы, заставляет задуматься. Ведь, напомним, компания не имела физического стенда с 2019 года, за несколько месяцев до выхода первой Death Stranding. Более того, тогда Sony показала длинный геймплейный ролик игры.

Теперь, учитывая возможность присутствия Кодзимы на выставке и тот факт, что выход Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 2025 год (возможно, в начале года?), кажется вероятным, что Sony хочет использовать выставку для рекламы большой предстоящей японской игры среди своей японской аудитории.

Остается дождаться официальной информации по этому поводу.