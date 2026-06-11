Death Stranding 2: On the Beach получила патч 1.9 на ПК - улучшения DLSS и исправление сбоев

Студия Kojima Productions выпустила обновление 1.9 для ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach. Патч сосредоточен на улучшении технологий NVIDIA DLSS, исправлении ошибок и устранении ряда визуальных проблем.

Главным нововведением стало обновление NVIDIA Streamline SDK до версии 2.11.1. Благодаря этому игра получила поддержку VSync при использовании генерации кадров DLSS, а также увеличенный максимальный уровень многокадровой генерации (Multi Frame Generation) для совместимого оборудования.

Кроме того, разработчики исправили сбой, который мог возникать во время использования музыкального проигрывателя.

Список других изменений включает:

исправление некорректной работы анимации контура подсветки груза при высокой частоте обновления экрана;

устранение ошибки отображения выделенных элементов обучающих подсказок при использовании нестандартного соотношения сторон в безрамочном полноэкранном режиме;

исправление графических артефактов на камнях при выборе режима масштабирования качества «Ультрапроизводительность».

В Kojima Productions поблагодарили игроков за отзывы и отметили, что продолжают работу над улучшением технического состояния игры.