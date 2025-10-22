Death Stranding 2: On the Beach получила режим энергосбережения

Как и обещалось, после того как ряд игр для PlayStation от внутренних студий уже получили патчи с функцией энергосбережения, дошла очередь и до Death Stranding 2: On the Beach. Kojima Productions выпустила обновление 1.009 для Death Stranding 2, и с ним Сэма Портера Бриджеса официально перевели в режим энергосбережения.

Не считая новой опции энергосбережения обновление 1.009 не несет важных изменений в игровой процесс или сюжет Death Stranding 2. Согласно первым тестам, патч содержит лишь несколько внутренних настроек, призванных улучшить производительность и стабильность.

Помимо Death Stranding 2, аналогичные патчи также получили другие эксклюзивы для PlayStation, в частности Days Gone Remastered от Bend Studio и Demon's Souls.

Для тех, кто не знает, что это такое, Sony представила ее в прошлом месяце в качестве системного апдейта. Режим «Энергосбережение» — это модификация, которая позволяет консоли работать с меньшим энергопотреблением за счет снижения частоты кадров и разрешения. Для игроков, которые часто проводят долгие сессии или любят оставлять игру работать в фоновом режиме, эта функция станет практичным бонусом.