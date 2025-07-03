Death Stranding 2: On the Beach получила трейлер с хвалебными отзывами критиков

Недавно вышедшее продолжение культового приключенческого экшена Kojima Productions 2019 года уже стало одним из самых ярких хитов 2025 года. Death Stranding 2: On the Beach дебютировала на PS5 и моментально завоевала восторженные отзывы как фанатов, так и критиков. Недавно PlayStation выпустила новый трейлер, в котором собраны самые положительные рецензии на игру.

Сюжет Death Stranding 2 развивается через несколько месяцев после событий первой части. Главный герой, курьер Сэм Портер Бриджес, продолжает свою работу в Мексике, где встречается с Фрагилом, главой организации Drawbridge. Новая глава открывает перспективы, но быстро всё идёт наперекосяк. В итоге Сэм присоединяется к Drawbridge и отправляется в Австралию, чтобы подключить её к Хиральной Сети.

Игра сохраняет узнаваемый цикл исследований и доставок, но теперь предлагает расширенный арсенал оружия, новые механики стелса, транспорт и полезные инструменты, включая тросы, облегчающие прохождение углов. На Metacritic Death Stranding 2 уже занимает четвёртое место среди лучших игр года.