Death Stranding 2: On the Beach получит новые режимы и возможности на ПК и PS5

Хотя Kojima Productions подтвердила, что Death Stranding 2: On the Beach выйдет на ПК 19 марта, студия также сообщила, что работает над новыми режимами и возможностями как для ПК, так и для PS5 версий игры. В сообщении в блоге PlayStation глава издательского отдела Kojima Productions Джей Бур заявил, что эти режимы и возможности предложат игрокам совершенно новые награды и испытания.

Сегодня мы также можем подтвердить, что на ПК и PS5 с момента запуска появятся новые режимы и функции, которые предложат игрокам новые испытания и награды.

Бур также подробнее рассказал о функциях Death Stranding 2: On the Beach, специфичных для ПК. К ним относятся поддержка масштабирования для пользователей видеокарт Nvidia, AMD и Intel, а также возможность играть с генерацией кадров, чтобы в полной мере использовать неограниченную частоту кадров. Поддержка сверхширокоформатных дисплеев также будет всеобъемлющей: Бур подтвердил, что она будет включать разрешения 21:9 и 32:9 с качеством изображения 4K.

Хотя будут поддерживаться большинство распространённых контроллеров, пользователи DualSense на ПК получат дополнительные преимущества, включая адаптивные триггеры и тактильную обратную связь. Игра также будет включать управление мышью и клавиатурой, а также различные аудиотехнологии для воспроизведения 3D-аудио, такие как Dolby Access, DTS Sound Unbound и Windows Sonic для наушников.

В заключение Бур поблагодарил игроков за поддержку Kojima Productions на протяжении десяти лет с момента её основания.

Kojima Productions недавно отметила свой 10-летний юбилей, и мы не смогли бы достичь этого без всей поддержки многочисленных портировщиков, которые прошли этот путь вместе с нами. От имени всех сотрудников студии я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу постоянную поддержку.