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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 468 оценок

Death Stranding 2: On the Beach получит полную русскую локализацию

butcher69 butcher69

Death Stranding 2: On the Beach, долгожданное продолжение экшена Хидео Кодзимы, получит полную русскую озвучку. Такая информация появилась сразу в нескольких европейских магазинах, что особенно порадовало отечественных поклонников игры.

Также раскрыт размер проекта — 92,80 ГБ. Это почти на 30 ГБ больше оригинальной Death Stranding на момент её выхода, что намекает на масштаб и богатство контента.

В сиквеле игроки вновь вернутся в разрушенную Америку, охваченную мистическим катаклизмом. Главный герой Сэм Бриджес отправится в новое путешествие — теперь за пределы знакомых территорий. Разработчики обещают расширение мира, свежие геймплейные механики и глубокий сюжет с фирменной подачей от Кодзимы.

Выход Death Stranding 2 состоится 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5. А уже 9 июня в 5:00 по московскому времени ожидается премьерный показ с новыми подробностями.

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Комментарии: 15
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Bakster_Bad answerx32

Ну не доскакали, бывает)

FireLion1993

Крутяк!

5
Real Slim Shady

Ну хоть в чем то гениальность Кодзимы проявляется, молодец.

2
Go_Ra

Классно. Но я первую на половине бросил , заипался туда сюда почтальоном бегать ... -)))

2
Александр Дантес

Даа... я тоже не вытерпел кадзимовской гениальности - кинцо красивое, но давайте как нибудь без меня))

yurik111

Шикардос!

2
hamshut

А на ПК, как обычно, через пару лет?)

2
Kamishini1993

Скорей всего нет, никаких длс не планируется поэтому есть шанс что и меньше года ждать придется

1
caliskan

Отлично. Ждем на ПК, а то я помню как страдал на пс4 в первой части. Никогда больше не поведусь на эксклюзивность

1
mongol312

а что, на ПК страдается легче?))

1
Vinden

А в чём страдания заключались?

1
6363

Сони молодцы на этот счет.

1
Scerkrou7

Откуда точно информация ? В псн пока ничего по языкам

1
Рикочико

Гениально!

1
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