Death Stranding 2: On the Beach получит полную русскую локализацию

Death Stranding 2: On the Beach, долгожданное продолжение экшена Хидео Кодзимы, получит полную русскую озвучку. Такая информация появилась сразу в нескольких европейских магазинах, что особенно порадовало отечественных поклонников игры.
Также раскрыт размер проекта — 92,80 ГБ. Это почти на 30 ГБ больше оригинальной Death Stranding на момент её выхода, что намекает на масштаб и богатство контента.
В сиквеле игроки вновь вернутся в разрушенную Америку, охваченную мистическим катаклизмом. Главный герой Сэм Бриджес отправится в новое путешествие — теперь за пределы знакомых территорий. Разработчики обещают расширение мира, свежие геймплейные механики и глубокий сюжет с фирменной подачей от Кодзимы.
Выход Death Stranding 2 состоится 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5. А уже 9 июня в 5:00 по московскому времени ожидается премьерный показ с новыми подробностями.
Ну не доскакали, бывает)
Крутяк!
Ну хоть в чем то гениальность Кодзимы проявляется, молодец.
Классно. Но я первую на половине бросил , заипался туда сюда почтальоном бегать ... -)))
Даа... я тоже не вытерпел кадзимовской гениальности - кинцо красивое, но давайте как нибудь без меня))
Шикардос!
А на ПК, как обычно, через пару лет?)
Скорей всего нет, никаких длс не планируется поэтому есть шанс что и меньше года ждать придется
Отлично. Ждем на ПК, а то я помню как страдал на пс4 в первой части. Никогда больше не поведусь на эксклюзивность
а что, на ПК страдается легче?))
А в чём страдания заключались?
Сони молодцы на этот счет.
Откуда точно информация ? В псн пока ничего по языкам
Гениально!