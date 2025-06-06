Death Stranding 2: On the Beach получит полную русскую локализацию

Death Stranding 2: On the Beach, долгожданное продолжение экшена Хидео Кодзимы, получит полную русскую озвучку. Такая информация появилась сразу в нескольких европейских магазинах, что особенно порадовало отечественных поклонников игры.

Также раскрыт размер проекта — 92,80 ГБ. Это почти на 30 ГБ больше оригинальной Death Stranding на момент её выхода, что намекает на масштаб и богатство контента.

В сиквеле игроки вновь вернутся в разрушенную Америку, охваченную мистическим катаклизмом. Главный герой Сэм Бриджес отправится в новое путешествие — теперь за пределы знакомых территорий. Разработчики обещают расширение мира, свежие геймплейные механики и глубокий сюжет с фирменной подачей от Кодзимы.

Выход Death Stranding 2 состоится 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5. А уже 9 июня в 5:00 по московскому времени ожидается премьерный показ с новыми подробностями.