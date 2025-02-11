Death Stranding 2: On the Beach получит специальную презентацию на SXSW 2025 в начале марта

Издатель Sony Interactive Entertainment и студия Kojima Productions проведут специальную панель «PlayStation Presents Death Stranding 2: On the Beach Special Panel» на выставке SXSW 2025. Презентация состоится 9 марта, и на ней Хидео Кодзима поделится новыми подробностями о долгожданном сиквеле, который выходит на PlayStation 5 в 2025 году.

Кроме того, Kojima Productions откроет эксклюзивный поп-ап магазин, где представит новые товары по Death Stranding 2: On the Beach. Купить их можно будет только на SXSW 2025.

Фестиваль SXSW, основанный в 1987 году, сегодня считается крупнейшим событием в мире технологий, музыки и кино. Помимо конференций и выставок, он включает кинопоказы, концерты и медиавыставки.

Death Stranding 2: On the Beach продолжит историю Сэма Портера Бриджесса (Норман Ридус), который отправляется в новое путешествие за пределами UCA, сталкиваясь с потусторонними угрозами и поиском ответа на главный вопрос: «Стоило ли нам соединяться?».

В проекте также участвуют Леа Сейду, Трой Бейкер, Элль Фаннинг, Сиори Куцуна и легендарный режиссер Джордж Миллер.