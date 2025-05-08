Death Stranding 2: On the Beach предоставит игрокам гораздо больше свободы и возможностей для выбора

С приближением релиза Death Stranding 2: On the Beach Хидео Кодзима поделился новыми подробностями о продолжении своей знаменитой игры. В интервью PlayStation Blog он отметил, что вторая часть предоставит игрокам гораздо больше свободы и возможностей для выбора.

По словам разработчика, основная философия Death Stranding осталась прежней — это игра о доставке и соединении мира. Однако On the Beach развивает эту концепцию, позволяя игрокам более гибко подходить к решению задач. В частности, теперь можно сражаться с противниками, используя оружие, или вовсе избегать конфликта. Также были переработаны транспортные средства — автомобили и мотоциклы станут более доступными и удобными в использовании.

Изменения затронули и сюжет. Если первая часть сосредотачивалась на отношениях Сэма и Клиффа, то теперь история будет глубже раскрывать личность Лу и ее связь с главным героем, а также прошлое самого Сэма.

Кодзима также рассказал о выборе новых локаций. Действие Death Stranding 2 частично будет происходить в Мексике и Австралии. По словам автора, после объединения Америки в UCA логичным стало расширение связей за пределы континента. Австралия была выбрана за схожесть географии с США, а идея соединить континенты реализована с помощью вымышленной технологии — «пластинчатых ворот».

Игра выйдет уже летом и, по обещаниям Кодзимы, предложит игрокам больше гибкости, чем когда-либо прежде.