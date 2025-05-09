Death Stranding 2: On The Beach ушла на золото - релиз состоится в назначенную дату

Хидео Кодзима и студия Kojima Productions официально завершили работу над Death Stranding 2: On The Beach. Проект ушёл на золото — это значит, что финальная версия игры отправлена в печать и уже ничто не помешает релизу, запланированному на 26 июня. Владельцы делюкс-издания получат доступ к новинке на два дня раньше — 24 июня.

О важном этапе сообщил сам Кодзима в социальной сети X, приложив фотографии с заветным золотым диском и всей командой разработчиков. В Death Stranding 2 вернутся Норман Ридус, Лея Сейду и Трой Бэйкер, а к актёрскому составу присоединилась Эль Фаннинг.

Ранее журналистам удалось опробовать первые 30 часов проекта, что составляет лишь около 40% основного сюжета. Общая продолжительность прохождения может превысить 70 часов. По словам Кодзимы, у него уже есть идея для третьей части, но заниматься ею он пока не планирует.

Death Stranding 2: On The Beach выйдет эксклюзивно для PlayStation 5.