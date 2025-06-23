Death Stranding 2: On the Beach вошла в топ-3 самых высокооцененных эксклюзивов для PS5

Согласно рейтингу Metacritic, Death Stranding 2: On the Beach уже заняла место в списке лучших эксклюзивов для PlayStation 5. Сиквел уникальной приключенческой экшен-игры от Хидео Кодзимы встал в один ряд с самыми признанными критиками релизами на платформе, что стало большим достижением для Kojima Productions.

В настоящее время Death Stranding 2 занимает шестое место в списке самых рейтинговых игр на PS5, если рассматривать все основные игры, доступные на платформе, включая мультиплатформенные релизы, которые также вышли на ПК. По количеству оценок она стоит в одном ряду с такими признанными кроссплатформенными играми, как God of War: Ragnarok и Final Fantasy VII Rebirth.

Вот как выглядит текущий список лучших игр для PS5 по версии Metacritic:

Хотя, если ограничиться только сравнением с эксклюзивами для PlayStation 5 - играми, которые не выходили или не анонсировались для других платформ, - Death Stranding 2 займет еще более высокое место, войдя в тройку лучших игр на консоли. В этом плане новинка входит в один ряд с Astro Bot и Demon's Souls как одна из самых высокорейтинговых игр, созданных эксклюзивно для экосистемы PlayStation.

Релиз Death Stranding 2 состоится 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.