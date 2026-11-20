Компания PlayStation Publishing запустила новую скидочную кампанию на приключенческий экшен DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH от студии KOJIMA PRODUCTIONS в цифровом магазине Steam.

Согласно информации Steam, максимальная скидка на игру в рамках текущей распродажи достигла 33%, что стало новым рекордным показателем с момента выхода компьютерной версии.

Акция распространяется как на стандартное издание игры, так и на расширенную версию Digital Deluxe Edition, включающую дополнительные внутриигровые предметы, экипировку и возможность раннего получения определённого оружия.

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH представляет собой приключенческий экшен с открытым миром от знаменитого японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. События разворачиваются спустя 11 месяцев после оригинальной игры. Главному герою Сэму Портеру Бриджесу предстоит отправиться в новое путешествие, исследовать опасные территории Австралии, столкнуться с потусторонними существами и попытаться вновь объединить человечество. Компьютерная версия предлагает поддержку технологий масштабирования изображения, разблокированную частоту кадров и широкоформатные разрешения.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 декабря.