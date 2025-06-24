Death Stranding 2 покорила PlayStation Store, став игрой #1 по предзаказам во многих регионах

С сегодняшнего дня Death Stranding 2 доступна покупателям более дорогого издания (80 долларов США), и, как и ожидалось, спрос на Deluxe-издания и стандартную версию очень высок по всему миру. Геймеры с энтузиазмом оформляют предварительные заказы. Игра без малейших проблем завоевала PlayStation Store в США, Великобритании, Франции, Испании, Италии и, конечно же, Япония.
Многие геймеры решили заплатить на 10 баксов больше, чтобы получить 48 часов раннего доступа к новинке от Kojima Productions до ее официального релиза 26 июня 2025 года. Предложение Early Access по такой цене - настоящий "подарок", особенно когда игра получает очень высокие оценки. В среднем игра набирает по 90/100 баллов на Metacritic и OpenCritic.
В новом путешествии Сэм (Норман Ридус) вместе со своими спутниками отправляется на миссию по спасению человечества от вымирания. Пересекая мир, полный сверхъестественных врагов, трудностей и тревожных вопросов - действительно ли мы должны быть связаны? В этой новой игре Хидео Кодзима обещает снова изменить мир.
Сейчас сложно предсказать, какими будут продажи Death Stranding 2, но вполне возможно, что игра покажет действительно высокий результат. Фанаты PlayStation давно ждали такой захватывающей однопользовательской истории.
Грустное и одновременно милое зрелище - игра, суть которой заключается в хождении по вертикальным и горизонтальным поверхностям наконец-то является оправданием покупки консоли. Я живу в крупном городе, от курьеров уже подташнивает, вряд ли к выходу на ПК ситуация на улицах поменяется в лучшую сторону. А если кому-то действительно нравится такой однообразный геймплей, то прямая дорога на работу в службу доставки, объедините приятное с полезным, причем геймплей вас ожидает куда более разнообразный. И графика будет лучше, как в жизни с 360 к/с без апскейла.
Не прокатит, в наших службах доставки не выдают лестницы, но даже без них геймлей будет интереснее 😁
После релиза игры,на улицах сразу выросло количество доставщиков;)
подъехали шутки за 40
игра по графону топовая просто, по геймплею ну чутка лучше 1 части
опять пистиш косой? кака и 1 и 2, эта мыльная опера + гамплэй прэсс форвард чтобы игра играла сама в себя
Там один из лучших движков, при этом карта пустая, логично, что графика будет крутой.
такой один из лучших как и ты лучший эксперт движков
гой счастлив в своём незнании, но незнание - грех
Теперь ждём полноценный реализ на пк ) .первая часть очень понравилась.
Потому что это реально - Отвал Башки! Брал Делюкс для Индийского региона и уже начал проходить сегодня ночью. Игра ТОП вне всяких сомнений!
Какой срок эксклюзивности?
Год
Грусть
Еще даже нету инфы , а ты уже высрал ерунду
столько игр выходит, а играть просто не во что
Из старого полно, время бы найти на них.
Зажрались (заигрались), полно прекрасных и хороших игр, на любой вкус.
Не помешал бы мод
Кодзима будет не рад такому успеху
Я думаю это был хитрый план гения сказать всем "не надо хвалить мою игру" чтобы все наоборот похвалили!
Такое же унылое г-но,как и первая часть.Сонибоям вообще плевать,какую игру делать шедевром на форумах,главное чтобы была эксклюзивом,при чём большиство из них даже играть в неё не будут.)Не забываем,что все расхайпленные мега-шедевры,которые продаёт Сони,теперь лежат в Стиме,как тухлая рыба,с мизерными продажами.Удивительная вещь,все эти игры были "шедеврами"ровно до того момента,пока не вышли в Стим.)