Death Stranding 2 покорила PlayStation Store, став игрой #1 по предзаказам во многих регионах

С сегодняшнего дня Death Stranding 2 доступна покупателям более дорогого издания (80 долларов США), и, как и ожидалось, спрос на Deluxe-издания и стандартную версию очень высок по всему миру. Геймеры с энтузиазмом оформляют предварительные заказы. Игра без малейших проблем завоевала PlayStation Store в США, Великобритании, Франции, Испании, Италии и, конечно же, Япония.

Многие геймеры решили заплатить на 10 баксов больше, чтобы получить 48 часов раннего доступа к новинке от Kojima Productions до ее официального релиза 26 июня 2025 года. Предложение Early Access по такой цене - настоящий "подарок", особенно когда игра получает очень высокие оценки. В среднем игра набирает по 90/100 баллов на Metacritic и OpenCritic.

В новом путешествии Сэм (Норман Ридус) вместе со своими спутниками отправляется на миссию по спасению человечества от вымирания. Пересекая мир, полный сверхъестественных врагов, трудностей и тревожных вопросов - действительно ли мы должны быть связаны? В этой новой игре Хидео Кодзима обещает снова изменить мир.

Сейчас сложно предсказать, какими будут продажи Death Stranding 2, но вполне возможно, что игра покажет действительно высокий результат. Фанаты PlayStation давно ждали такой захватывающей однопользовательской истории.