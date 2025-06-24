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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 504 оценки

Death Stranding 2 покорила PlayStation Store, став игрой #1 по предзаказам во многих регионах

Gruz_ Gruz_

С сегодняшнего дня Death Stranding 2 доступна покупателям более дорогого издания (80 долларов США), и, как и ожидалось, спрос на Deluxe-издания и стандартную версию очень высок по всему миру. Геймеры с энтузиазмом оформляют предварительные заказы. Игра без малейших проблем завоевала PlayStation Store в США, Великобритании, Франции, Испании, Италии и, конечно же, Япония.

Состоялся релиз Deluxe-издания Death Stranding 2: On the Beach на PS5

Многие геймеры решили заплатить на 10 баксов больше, чтобы получить 48 часов раннего доступа к новинке от Kojima Productions до ее официального релиза 26 июня 2025 года. Предложение Early Access по такой цене - настоящий "подарок", особенно когда игра получает очень высокие оценки. В среднем игра набирает по 90/100 баллов на Metacritic и OpenCritic.

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В новом путешествии Сэм (Норман Ридус) вместе со своими спутниками отправляется на миссию по спасению человечества от вымирания. Пересекая мир, полный сверхъестественных врагов, трудностей и тревожных вопросов - действительно ли мы должны быть связаны? В этой новой игре Хидео Кодзима обещает снова изменить мир.

Сейчас сложно предсказать, какими будут продажи Death Stranding 2, но вполне возможно, что игра покажет действительно высокий результат. Фанаты PlayStation давно ждали такой захватывающей однопользовательской истории.

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Комментарии: 31
Ваш комментарий
Кот Миша

Грустное и одновременно милое зрелище - игра, суть которой заключается в хождении по вертикальным и горизонтальным поверхностям наконец-то является оправданием покупки консоли. Я живу в крупном городе, от курьеров уже подташнивает, вряд ли к выходу на ПК ситуация на улицах поменяется в лучшую сторону. А если кому-то действительно нравится такой однообразный геймплей, то прямая дорога на работу в службу доставки, объедините приятное с полезным, причем геймплей вас ожидает куда более разнообразный. И графика будет лучше, как в жизни с 360 к/с без апскейла.

6
Kenn1y

Не прокатит, в наших службах доставки не выдают лестницы, но даже без них геймлей будет интереснее 😁

2
Lvinomord

После релиза игры,на улицах сразу выросло количество доставщиков;)

5
Saw Gerrera

подъехали шутки за 40

2
My life is a game

игра по графону топовая просто, по геймплею ну чутка лучше 1 части

4
Saw Gerrera

опять пистиш косой? кака и 1 и 2, эта мыльная опера + гамплэй прэсс форвард чтобы игра играла сама в себя

7
Kenn1y

Там один из лучших движков, при этом карта пустая, логично, что графика будет крутой.

2
Saw Gerrera Kenn1y

такой один из лучших как и ты лучший эксперт движков

гой счастлив в своём незнании, но незнание - грех

3
Sivispacempb

Теперь ждём полноценный реализ на пк ) .первая часть очень понравилась.

3
Твоя Мaмкa

Потому что это реально - Отвал Башки! Брал Делюкс для Индийского региона и уже начал проходить сегодня ночью. Игра ТОП вне всяких сомнений!

2
Aleksey Aleshka

Какой срок эксклюзивности?

1
IbruhmanI

Год

1
Aleksey Aleshka IbruhmanI

Грусть

1
AffaBeL3 IbruhmanI

Еще даже нету инфы , а ты уже высрал ерунду

1
MagnanimousCecil

столько игр выходит, а играть просто не во что

1
Kenn1y

Из старого полно, время бы найти на них.

1
NargrubWal

Зажрались (заигрались), полно прекрасных и хороших игр, на любой вкус.

User_200

Не помешал бы мод

Carissa7517

Кодзима будет не рад такому успеху

Твоя Мaмкa

Я думаю это был хитрый план гения сказать всем "не надо хвалить мою игру" чтобы все наоборот похвалили!

Serj77777

Такое же унылое г-но,как и первая часть.Сонибоям вообще плевать,какую игру делать шедевром на форумах,главное чтобы была эксклюзивом,при чём большиство из них даже играть в неё не будут.)Не забываем,что все расхайпленные мега-шедевры,которые продаёт Сони,теперь лежат в Стиме,как тухлая рыба,с мизерными продажами.Удивительная вещь,все эти игры были "шедеврами"ровно до того момента,пока не вышли в Стим.)

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