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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 410 оценок

Death Stranding 2 покоряет чарты продаж Японии за несколько месяцев до релиза

Gutsz Gutsz

До выхода Death Stranding 2: On the Beach остаётся несколько месяцев, но в Японии игра уже возглавила топы предзаказов. По данным Amazon Japan, коллекционное издание было распродано в первые же дни, а стандартные версии стабильно занимают первые четыре места среди самых продаваемых игр.

В рейтинге продаж Amazon за 16–22 марта Death Stranding 2 полностью доминирует, занимая сразу четыре верхние строчки. Коллекционное издание и стандартные версии для PlayStation 5 оказались самыми востребованными, оставив позади даже новинки для Nintendo Switch.

Пятую позицию заняла Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, новая часть ролевой серии от Level-5. В десятке лидеров также оказались Winning Post 10 2025, сборник Castlevania Anniversary Collection Deluxe Edition и несколько эксклюзивов для PS5 и Switch.

Успех Death Stranding 2 на японском рынке неудивителен. Первая часть стала культовой среди местных игроков, а стиль Кодзимы традиционно вызывает интерес в Японии. Тем не менее, такой масштабный ажиотаж за несколько месяцев до релиза встречается нечасто.

Недавно Sony и Kojima Productions представили новый эпичный трейлер, который раскрыл дату выхода и новые детали сюжета. Однако, как это часто бывает с проектами Кодзимы, ролик оставил больше вопросов, чем ответов.

Эпичный и ничего не объясняющий трейлер Death Stranding 2 раскрывает дату выхода игры. История Сэма продолжится летом

Официальный релиз Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.

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Комментарии: 33
Ваш комментарий
samosan

Буквально два месяца назад прошёл первую часть,до этого откладывал,из-за отзывов о скучности курьерского геймплея и шизоидности сюжета.В итоге игра мне очень понравилась,поиск пути - как основная задача и специфичный сюжет делают игру отличной от всех остальных и игровой опыт чувствуется максимально свежо.

Советую всем не игравшим хейтерам попробовать,никакой защиты там нет.

25
olegan34

похожая история.раз начинал бросил,но спустя где-то год решил всё-таки пройти и не пожалел это реально годный проект.

3
Light of Tfuth
сюжет делают игру отличной от всех остальных и игровой опыт чувствуется максимально свежо
Советую всем не игравшим хейтерам попробовать,никакой защиты там нет.

Ну попробовал и увидел

Что бы понять что это гав.но необязательно его пробовать

-9
samosan Light of Tfuth

Тебе троллить ещё учиться и учиться,столько старательно высранных комментариев с вставленными мемами,но всему сайту на них плевать.

4
Light of Tfuth samosan
Тебе троллить ещё учиться и учиться,столько старательно высранных комментариев

Дело в том что я не тролю, а на самом деле так считаю

с вставленными мемами,но всему сайту на них плевать.

Было бы плевать, ты прошёл бы мимо

-5
MNM 1985
18
Robert Blake

Смешно))

1
MNM 1985

Ну гений же )

11
DrAgon_steel

Ну т.е. приставочники для ПК бояр протестируют игру - это правильно.

1
stalker_the_adventurer

Я все не мог вспомнить где я актера видел, из ходячих мертвецов Дерал

1
Dj NordSound

Симулятор доставки

И больше ничего

1
Jlyan

Видно сразу-играл :)

1
Dj NordSound Jlyan

А что нет или че? Скажи какой плюс етой игры чем она хороша? Кроме того что ящики тоскать

0
QuaveryAldora

В Японии это игра снимает стресс после трудового дня. Вторая часть обещает следовать канонам.

0
Jay C

Есть инфа какая локализация будет в игре ? И будет ли вообще ? Имею ввиду русский язык.

0
mckad007

распиаренная игра как и его разраб

-3
azazello777

Не учатся ничему и учиться не хотят

-3
Кошачий комочек

ну так это же японцы вы чего хотели они любой бред скушают

-4
qDan

Данный симулятор курьера - крайне странное занятие, НО - в "отличные предзаказы"(с) на японском рынке верить совершенно не надо, потому как это неоспоримый факт. Тут и желающих продолжения немало, и адептов Кожимы, плюс специфические предпочтения в рамках страны.

В отличии от помоев УгСофта, статистику по которым никому не предъявляли, зато щёки про миллиардные предзаказы - надували, Соя реально наварится на игре, если не налажает с технической частью и ПСНом.

-4
Light of Tfuth

Что Кодзима что Убейсофт оба создают мусор и вообще в современном мире игр нет, есть только бизнес продукт созданный по заказу сатанистов и обмазанный толстым слоем повестки

-6
VengelBryde Light of Tfuth

что твои родители тоже видимо создали мусор

0
Light of Tfuth VengelBryde
создали мусор

Мои родители не создавали игры

0
Dj NordSound VengelBryde

Про родителей могут написать токо больные на голову люди или тупые малолетки

0
Dj NordSound

Один симулятор доставки выпускает

Другие в японскую история запихнули негра

Что одни дерьмо делаю что тот хуйжима

0
Light of Tfuth

У капрофилов нет национальности

-5
paratrupof

"копро" мамкин юморист.

3
Light of Tfuth paratrupof

Если бы это был юмор

-5
Пользователь ВКонтакте

Отталкивающая игра. Первую прошел до пещеры и забил, а теперь уже вторая. То ли дело танки, можно рубиться и ниче не отталкивает. // Андрей Ермаков

-10
Кошачий комочек

танки онлайн или танки в небе которые где самолётики летают? танки другое дело с пивком бахаешь и играешь

-3
MNM 1985

)

10
Light of Tfuth MNM 1985

Истину

0
Ди Гы

Жирный байт))))

0