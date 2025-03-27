Death Stranding 2 покоряет чарты продаж Японии за несколько месяцев до релиза

До выхода Death Stranding 2: On the Beach остаётся несколько месяцев, но в Японии игра уже возглавила топы предзаказов. По данным Amazon Japan, коллекционное издание было распродано в первые же дни, а стандартные версии стабильно занимают первые четыре места среди самых продаваемых игр.
В рейтинге продаж Amazon за 16–22 марта Death Stranding 2 полностью доминирует, занимая сразу четыре верхние строчки. Коллекционное издание и стандартные версии для PlayStation 5 оказались самыми востребованными, оставив позади даже новинки для Nintendo Switch.
Пятую позицию заняла Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, новая часть ролевой серии от Level-5. В десятке лидеров также оказались Winning Post 10 2025, сборник Castlevania Anniversary Collection Deluxe Edition и несколько эксклюзивов для PS5 и Switch.
Успех Death Stranding 2 на японском рынке неудивителен. Первая часть стала культовой среди местных игроков, а стиль Кодзимы традиционно вызывает интерес в Японии. Тем не менее, такой масштабный ажиотаж за несколько месяцев до релиза встречается нечасто.
Недавно Sony и Kojima Productions представили новый эпичный трейлер, который раскрыл дату выхода и новые детали сюжета. Однако, как это часто бывает с проектами Кодзимы, ролик оставил больше вопросов, чем ответов.
Официальный релиз Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.
Буквально два месяца назад прошёл первую часть,до этого откладывал,из-за отзывов о скучности курьерского геймплея и шизоидности сюжета.В итоге игра мне очень понравилась,поиск пути - как основная задача и специфичный сюжет делают игру отличной от всех остальных и игровой опыт чувствуется максимально свежо.
Советую всем не игравшим хейтерам попробовать,никакой защиты там нет.
похожая история.раз начинал бросил,но спустя где-то год решил всё-таки пройти и не пожалел это реально годный проект.
Ну попробовал и увидел
Что бы понять что это гав.но необязательно его пробовать
Тебе троллить ещё учиться и учиться,столько старательно высранных комментариев с вставленными мемами,но всему сайту на них плевать.
Дело в том что я не тролю, а на самом деле так считаю
Было бы плевать, ты прошёл бы мимо
Смешно))
Ну гений же )
Ну т.е. приставочники для ПК бояр протестируют игру - это правильно.
Я все не мог вспомнить где я актера видел, из ходячих мертвецов Дерал
Симулятор доставки
И больше ничего
Видно сразу-играл :)
А что нет или че? Скажи какой плюс етой игры чем она хороша? Кроме того что ящики тоскать
В Японии это игра снимает стресс после трудового дня. Вторая часть обещает следовать канонам.
Есть инфа какая локализация будет в игре ? И будет ли вообще ? Имею ввиду русский язык.
распиаренная игра как и его разраб
Не учатся ничему и учиться не хотят
ну так это же японцы вы чего хотели они любой бред скушают
Данный симулятор курьера - крайне странное занятие, НО - в "отличные предзаказы"(с) на японском рынке верить совершенно не надо, потому как это неоспоримый факт. Тут и желающих продолжения немало, и адептов Кожимы, плюс специфические предпочтения в рамках страны.
В отличии от помоев УгСофта, статистику по которым никому не предъявляли, зато щёки про миллиардные предзаказы - надували, Соя реально наварится на игре, если не налажает с технической частью и ПСНом.
Что Кодзима что Убейсофт оба создают мусор и вообще в современном мире игр нет, есть только бизнес продукт созданный по заказу сатанистов и обмазанный толстым слоем повестки
что твои родители тоже видимо создали мусор
Мои родители не создавали игры
Про родителей могут написать токо больные на голову люди или тупые малолетки
Один симулятор доставки выпускает
Другие в японскую история запихнули негра
Что одни дерьмо делаю что тот хуйжима
У капрофилов нет национальности
"копро" мамкин юморист.
Если бы это был юмор
Отталкивающая игра. Первую прошел до пещеры и забил, а теперь уже вторая. То ли дело танки, можно рубиться и ниче не отталкивает. // Андрей Ермаков
танки онлайн или танки в небе которые где самолётики летают? танки другое дело с пивком бахаешь и играешь
)
Истину
Жирный байт))))