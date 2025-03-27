Death Stranding 2 покоряет чарты продаж Японии за несколько месяцев до релиза

До выхода Death Stranding 2: On the Beach остаётся несколько месяцев, но в Японии игра уже возглавила топы предзаказов. По данным Amazon Japan, коллекционное издание было распродано в первые же дни, а стандартные версии стабильно занимают первые четыре места среди самых продаваемых игр.

В рейтинге продаж Amazon за 16–22 марта Death Stranding 2 полностью доминирует, занимая сразу четыре верхние строчки. Коллекционное издание и стандартные версии для PlayStation 5 оказались самыми востребованными, оставив позади даже новинки для Nintendo Switch.

Пятую позицию заняла Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, новая часть ролевой серии от Level-5. В десятке лидеров также оказались Winning Post 10 2025, сборник Castlevania Anniversary Collection Deluxe Edition и несколько эксклюзивов для PS5 и Switch.

Успех Death Stranding 2 на японском рынке неудивителен. Первая часть стала культовой среди местных игроков, а стиль Кодзимы традиционно вызывает интерес в Японии. Тем не менее, такой масштабный ажиотаж за несколько месяцев до релиза встречается нечасто.

Недавно Sony и Kojima Productions представили новый эпичный трейлер, который раскрыл дату выхода и новые детали сюжета. Однако, как это часто бывает с проектами Кодзимы, ролик оставил больше вопросов, чем ответов.

Официальный релиз Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.