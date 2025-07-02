Death Stranding 2 получила наивысший пользовательский рейтинг в PlayStation Store, опередив Expedition 33 и KCD 2

Выход Death Stranding 2: On the Beach на прошлой неделе стал заметным событием в индустрии — сиквел экспериментального приключения Хидео Кодзимы вновь удивил игроков нестандартным геймплеем, загадочной атмосферой и философским сюжетом. Несмотря на свою сложность для восприятия и очевидно спорные моменты, проект сумел вызвать восхищение как у критиков, так и у рядовых игроков по всему миру.
Прямо сейчас, на момент публикации новости, Death Stranding 2 занимает первое место среди всех релизов 2025 года по пользовательскому рейтингу в PlayStation Store. Игра получила впечатляющий балл — 4.93 из 5, основанный на более чем 11 тысячах отзывов. При этом 97% всех голосов — это максимальные 5 звёзд, что делает проект не только лидером текущего года, но и, возможно, одним из самых высоко оценённых тайтлов на платформе за всё время. Ближайшие конкуренты, такие как Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance 2 несильно, но всё же уступают по пользовательской оценке.
Список игр с самым высоким пользовательским рейтингом в PlayStation Store за 2025 год:
- Death Stranding 2 — 4,93 2.
- Clair Obscur: Expedition 33 — 4,91
- Split Fiction — 4,87
- Kingdom Come Deliverance 2 — 4,64
Эти данные подтверждают, что даже спустя годы после выхода первой части Death Stranding идеи Кодзимы продолжают находить отклик у широкой аудитории. Напомним, ранее игру уже тепло встретили игровые журналисты — подробнее об этом в нашей прошлой публикации, где сам Хидео Кодзима выразил благодарность за столь тёплый приём.
Тем временем многие игроки всё ещё активно продолжают заниматься объединением Астралии и поиском всех пасхалок. Если вы тоже погрузились в это путешествие — наши руководства помогут пройти особенно запутанные участки:
- Прохождение заказа 26: код от двери Материнства
- Путь курьера: советы и хитрости для выживания
- Скрытая концовка: что будет, если отказать Фрэджайл
Полный список гайдов доступен в разделе «Гайды» по Death Stranding 2.
Заслуженно! Когдзима гений и игры у него гениальные. Надеюсь через год заценим на ПК
С каких пор и на каком основании Кодзима гений?
Тебе вряд ли ответят на этот вопрос, я уже сам тут несколько раз задавал его - никто не может объяснить . 🤷♂️
вот где реально публикуются настоящие пользовательские оценки без накрутки! это вам не метакритик, где каждый прохожий может ставить оценку. Стиму, я тоже не доверяю, так как там не редко разработчики раздают ключи, а потом боты накручивают оценки. PS Store пока в этом замечена не была
Ну на плойку то конечно не могут раздать ключи для накрутки рейтинга, верим...
Ну ты что, сонибои же - самые честные и неподкупные ребята
Это тебе не стим что бы ключи раздавать)
Местные дауны всё равно не поймут смысла этой гениальной игры. Зачем им это знать ? 🤣
генитально
И что дальше?
Игра года что еще дальше)
Тебе самому не смешно. Это по сути первый временный эксклюзив пс5 который еще не слили из новинок. И вот именно она в псне получила высокий рейтинг. Конечно же предвзятости владельцев этой платформы там не будет...
почему всегда когда речь заходит о сони и хороших оценках ее играм доносятся кряхтения о предвзятости и всяких чемоданах? почему тогда у конкорда такой «поддержки» не было?
Но при этом продажи хуже чем у экспедиции , даже на начальном этапе. 😂
А пиз…юк то подрос малец!
Интересно, а сами то головавшие хоть поняли, за что они голосовали? Или это чисто за эксклюзивность оценка?
Не хватает лишь мотоцикла такого же с физикой, возможностью модернизации и кастомизации как в Days gone, так как такой мотоцикл можно починить в полевых условиях и на бензине он больше проедет чем на электричестве.