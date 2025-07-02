Death Stranding 2 получила наивысший пользовательский рейтинг в PlayStation Store, опередив Expedition 33 и KCD 2

Выход Death Stranding 2: On the Beach на прошлой неделе стал заметным событием в индустрии — сиквел экспериментального приключения Хидео Кодзимы вновь удивил игроков нестандартным геймплеем, загадочной атмосферой и философским сюжетом. Несмотря на свою сложность для восприятия и очевидно спорные моменты, проект сумел вызвать восхищение как у критиков, так и у рядовых игроков по всему миру.

Прямо сейчас, на момент публикации новости, Death Stranding 2 занимает первое место среди всех релизов 2025 года по пользовательскому рейтингу в PlayStation Store. Игра получила впечатляющий балл — 4.93 из 5, основанный на более чем 11 тысячах отзывов. При этом 97% всех голосов — это максимальные 5 звёзд, что делает проект не только лидером текущего года, но и, возможно, одним из самых высоко оценённых тайтлов на платформе за всё время. Ближайшие конкуренты, такие как Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance 2 несильно, но всё же уступают по пользовательской оценке.

Список игр с самым высоким пользовательским рейтингом в PlayStation Store за 2025 год:

Death Stranding 2 — 4,93 2. Clair Obscur: Expedition 33 — 4,91 Split Fiction — 4,87 Kingdom Come Deliverance 2 — 4,64

Эти данные подтверждают, что даже спустя годы после выхода первой части Death Stranding идеи Кодзимы продолжают находить отклик у широкой аудитории. Напомним, ранее игру уже тепло встретили игровые журналисты — подробнее об этом в нашей прошлой публикации, где сам Хидео Кодзима выразил благодарность за столь тёплый приём.

Тем временем многие игроки всё ещё активно продолжают заниматься объединением Астралии и поиском всех пасхалок. Если вы тоже погрузились в это путешествие — наши руководства помогут пройти особенно запутанные участки:

Полный список гайдов доступен в разделе «Гайды» по Death Stranding 2.